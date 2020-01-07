影／國民黨籍李鴻源幫阮昭雄拍影片　期許國會有替防災努力的朋友

記者陶本和／台北報導

民進黨立委候選人阮昭雄在擔任議員期間，在北市推動防災政策，並擔任台灣防災教育訓練學會副理事長，7日找來馬英九政府時代的內政部長李鴻源拍影片，呼籲一起替台灣防災事業努力，他雖然未直接表態力挺，但強調希望立法院有更多志同道合的防災朋友。

國民黨籍的李鴻源在影片中，雖然沒有表態支持阮昭雄，不過罕見替他拍攝影片，介紹他們同屬的防災學會。阮昭雄也分享了這段影片在臉書上，並表達對李鴻源的感謝，感謝他答應拍攝影片，支持防災立委進入國會。

李鴻源在影片中表示，他基本上是國民黨的，而身為副理事長的阮昭雄是民進黨，常務理事李鴻鈞是親民黨籍，但這個學會是沒有政黨色彩的，是專業學會，一起替台灣防災事業來努力。

李鴻源說，未來台灣推動防災，其實常忽略法令是不太完備的，在立法上有很多需要努力的空間，因此期許明年國會可以把防災當成重要的方向，與防災學會一起來努力，讓台灣法令完備、經費也沒有問題，可以把防災做到大家都很安全，希望立法院有更多志同道合的朋友一起來重視這個問題。

阮昭雄指出，在這個學會裡面，匯聚各方跨黨派的好手，就事論事，以專業為討論基礎，齊心為台灣防災工作來努力，推動災防相關工作，不僅在技術層面，也涉及法令制度的變革，「立法院必須有防災專業的立委，要從立法層面達成全民防災，讓台灣妥善面對災害風險，保障國家安全！」

▼民進黨立委候選人阮昭雄。（圖／記者黃國霖攝）

