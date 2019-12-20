讓網盤用戶上傳分享熱播陸劇　百度侵權判賠償破紀錄

▲ 《三生三世十里桃花》翻拍電視、電影都相當熱門。（圖／翻攝自微博／三生三世十里桃花電視版、電影版）

大陸中心／綜合報導

由李彥宏掌舵的大陸搜索引擎百度最近醜聞不斷，旗下的「百度網盤」陷入侵權糾紛， 當中更涉及紅遍中港台的大陸電視劇《三生三世十里桃花》。

大陸媒體周五(20日)報導，擁有《三》劇網上播放專有使用權的「優酷網絡技術」(北京)有限公司，之前以「百度網盤」讓用戶分享該劇的影片檔鏈接為由，將「北京百度網訊科技」有限公司告上法院。北京海淀法院近日一審裁定百度侵權，須賠償優酷的經濟損失連同合理開支達103萬元人民幣(約495萬元新台幣)。

原告指出，公司經授權擁有《三生三世十里桃花》訊息網路傳播的專有使用權。但自從該劇首輪開播後，雖發送預警函及78封權利通知郵件， 仍陸續搜證到逾1.1萬則「百度網盤」用戶利用網盤服務，侵權分享該劇影片檔的鏈接。

優酷認為百度並未及時斷開侵權鏈接並刪除影片、未對反覆侵權用戶及時採取封禁等措施、亦未採取技術手段屏蔽用戶上傳、存儲、分享作品影片檔，因此向法院要求「百度」停止侵權行為，並賠償經濟損失2900萬元人民幣和合理開支3萬元人民幣。

百度辯稱，「百度網盤」的分享功能是向用戶提供的一種私密分享，而將分享鏈接發布在微博等平台上是用戶的行為，跟「百度網盤」的分享功能無關，而且在案件審理過程中，百度已斷開了全部涉案鏈接。百度也認為，優酷主張的經濟損失和開支數額太高。

法院審理後認為：優酷經合法授權取得該劇訊息網路傳播權的專有使用權，用戶利用「百度網盤」服務將影片檔上傳或分享傳播，讓公眾可以在任何時間和地點觀蘄看該劇，已構成直接侵害作品訊息網路傳播權的行為。

百度在收到通知後並未及時斷開全部涉案鏈接，亦未及時對重複實施侵權行為的用戶採取封禁等限制措施，存在著一定程度的主觀錯誤，應當承擔連帶責任，故法院作出上述判決。宣判後，雙方都提出上訴。

海淀法院表示，本案是全國首宗判決網盤服務供應商，因怠於制止用戶侵權分享熱播電視劇而承擔賠償責任的案例，同時也創下全國同類案件判決賠償額的最高紀錄。