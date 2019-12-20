黃啓嘉競選總部成立　95歲老先生杵拐杖相挺：我一生忠黨愛國

▲▼國民黨花蓮立委參選人黃啓嘉競選總部成立，馬英九出席造勢。（圖／記者蕭可正攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

以政治素人姿態參與選舉，國民黨花蓮立委參選人黃啟嘉日前成立競選總部，聚集數千人藍營的支持者，會場中一位95歲許老先生，杵著拐杖由家人纏扶著進場，一生忠黨愛國，這次在國民黨最緊急時刻，他說，只要還有一絲力氣，絕對不會缺席。





許老先生已經95歲，一生忠黨愛國，經歷人生大半歲月，更加了解國家重要，看著這次花蓮選舉紛紛擾擾，顧不得身體狀況，杵著拐杖也要來參加國民黨立法委員候選人黃啟嘉總部成立大會。會場中微微彎曲的身影令人動容。

▲▼95歲許老先生，杵著拐杖由家人纏扶著進場，令人動容。



黃啟嘉投入選戰後，經歷意料之外許多波折，但是民眾熱情支持，還有每一雙期待改變的熱切眼神，都讓眼前困難變得渺小。這次選舉，政黨力量顯得相當重要，花蓮有很多與許老先生一樣認同國民黨的堅貞黨員，都迫切希望團結國民黨力量恢復執政。





不管面對多少紛擾，黃啟嘉表示，心中只有擔憂花蓮未來發展，還有花蓮鄉親老年人安養，年輕人就學就業等問題，因為花蓮有很多建設急待完成，從交通、教育、醫養等面向，都迫切需要中央給予資源，以國家整體發展的格局建設東部，讓花蓮不再是偏鄉弱勢。