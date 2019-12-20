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清潔隊員「5好」交付歲末感恩活動　蔡英文慰問基層人員

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▲環保署在台南市辦理「清潔隊員5好交付歲末感恩活動」，總統蔡英文受邀親自出席，並與全國22縣市環保局長分享政策推動的經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲環保署在台南市辦理「清潔隊員5好交付歲末感恩活動」，總統蔡英文受邀親自出席，並與全國22縣市環保局長分享政策推動的經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院環保署以實際行動肯定清潔隊員平日的辛勞，同時推動垃圾減量資源回收工作持續精進，20日在台南市辦理「清潔隊員5好交付歲末感恩活動」，總統蔡英文受邀親自出席，並與全國22縣市環保局長分享政策推動的經驗。

蔡英文總統致詞表達對於基層清潔隊員真誠的感謝，環境整潔維護的工作是多元性的，若沒有清潔隊員不分日夜、晴雨、忍受酷暑寒冬，我們的環境清潔不可能達到現在國際稱頌的地步。

台南市長黃偉哲表示，清潔隊員是環保單位最重要的夥伴，平日工作極為辛勞，特別感謝蔡英文總統、環保署真切關懷基層清潔隊員的需求，製作輕便又帥氣的工作服、加設盥洗設備、配置防護裝備，同時加速汰換老舊的清除機具。

環保局長林淵淙說明，為了照護清潔隊員，提升同仁工作形象及士氣，環保署對於站在第一線與我們生活最為接近的清潔隊員予以最大的支持及照護。所謂「5好措施」包括「好穿」（多功能輕便工作服）、「好安全」（個人安全防護裝備）、「好洗」（預鑄式廁所、盥洗室、洗烘衣設備）、「好住」（組合型管理室）、「好行」（換老舊垃圾車、資源回收車、增購特種機具），希望藉由這次活動展示政府對於維護環境的決心。

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