駁歧視女性　邱毅：我是歧視蔡英文！

▲新黨不分區立委提名人邱毅。（圖／記者林敬旻攝）



記者呂欣玫／綜合報導

網紅波特王日前與總統蔡英文合拍影片，過程中大玩「撩總統」，不過，新黨不分區立委候選人邱毅卻批評，看63歲的蔡英文被撩「噁心想吐」，引發歧視爭議。對此，邱毅20日解釋，他不是歧視女性，是歧視蔡英文，並再度強調「現在講起來、回溯起來都想吐啊！我第一次看到這個視頻就跑到洗手間去吐啦！」

邱毅17日在臉書評論，看了「大撩蔡英文，蔡英文喜不自勝」的視頻，實在噁心的想吐，還批評蔡英文「不像女人」。他說，蔡英文都63歲了，或許是幻想被年輕男子「撩」已經很久了，「因此面對波特王那種『妳是我的心頭肉』的下流撩妹術，竟然表現出芳心暗喜、小鹿亂撞的喜悅，我看後真有受不了的難受」，此番言論一出，引發歧視女性爭議。

對此，邱毅20日表示，問題是波特王才20幾歲，「蔡英文已經是個63歲的老媽媽咧，20幾歲的小夥子對一個63歲的老奶奶施以撩妹術，不覺得本質上就不搭調嗎？本質上就噁心的不得了嗎？」再加上波特王看了蔡英文後，也逆著良心說了一些話，「我聽了更噁心，現在講起來、回溯起來都想吐啊！我第一次看到這個視頻就跑到洗手間去吐啦！」而且蔡英文面對波特王的撩妹，他喜不自勝、芳心暗喜，然後小鹿亂撞、俏眼生波，擺出那個樣子斜眼看著波特王，「說多噁心就多噁心」。

邱毅說，「蔡英文畜養的腦殘的綠網軍也氣啦，於是開始攻擊我啦」硬是找到他兩支手機的號碼，每天打電話騷擾他，還說他歧視女性，不過，他認為自己並沒有歧視女性，「我是歧視蔡英文，我是歧視蔡英文那麼老了，還臨老入花叢，還被人家撩的那麼高興」並強調自己一向對女性非常的尊重，女性也對他非常好，非常照顧他，「我是看不起蔡英文這個行為」。

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