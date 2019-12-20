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批民進黨「東廠盡出」選舉支票滿天飛　傅崐萁：花蓮人不受恫嚇

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▲花蓮無黨籍立委參選人傅崐萁表示，民進黨濫用國家資源，東厰盡出，花蓮人絕不受恫嚇。（圖／記者蕭可正攝，下同）

花蓮無黨籍立委參選人傅崐萁表示，民進黨濫用國家資源，東厰盡出，花蓮人絕不受恫嚇。（圖／記者蕭可正攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

針對台北媒體披露民進黨政府權貴官員嚴重侵害司法檢調獨立原則事件，立法委員候選人傅崐萁日前受訪深感遺憾指出，看到政府公器遭民進黨政府嚴重踐踏，國家資源不斷濫用，甚至東廠盡出，他強調「花蓮人不接受任何威脅，絕不接受恫嚇。」

傅崐萁指出，看到國家、政府、行政院公器，包括行政院長不斷的攻擊在野候選人的政見，也不斷揮灑國家資源去做對選民的承諾。民進黨拿到執政權就應該好好來對全國各縣市為地方民瘼來解決問題。但我們看到在選舉當口，包括農委會主委連續來花蓮三次，帶著後選人到各個農參加座談會，支票開得滿天飛，這就是國家資源被整個民進黨不斷踐踏不斷濫用，只為了用政策買票？

傅崐萁感慨地說，更難過的是，看到去年九合一大選民進黨東廠盡出，造成全國人民憤怒。距離選戰只剩下23天，民進黨再次用東廠恫嚇威脅地方鄉親。崐萁嚴正表達，花蓮人不接受任何威脅。花蓮人非常勇敢，相信司法機構也非常有正義。我們不能再被這樣不斷玩法、弄法的民進黨，用司法對付在野候選人及恫嚇鄉親，花蓮人絕不接受這種恫嚇。

傅崐萁還說，蘇花改在1月6日即將通車。但是第一期做了，第二期遙遙無期。在第一期動工時不斷反映，在 2016年就要求蔡英文總統。蔡英文宣稱2016年當選，要解決花東人民交通的痛苦，但四年過去了。當蘇花改要通車時，我們看到蔡英文總統這個時候才來花蓮，說要興建二期的蘇花安。但竟要十年以後才能通車。真的是把花東人民當兒戲。而且再一次證實民進黨政府就是把花東人當次等公民。這一次是花蓮人大團結的時候，我們再一次的下架這個不公不義、踐踏國家公器，還用東廠來恫嚇人民的政權，應該讓它好好休息，讓台灣有光明撥雲見日的未來。

傅崐萁說，治國需要靠良知，不是靠法律的辯才，應該確實為人民做事。高雄的發展大家都看見，破紀錄的一場雨有五千個天坑，所有的貪贓枉法完全現形。我們看到，短短不到一年，高雄路平做得如何？高雄農產外銷如何？高雄的住房是不是蒸蒸日上？高雄的產品是否全面行銷？相信人民心裡有一把尺。絕不是靠全面封鎖或用各種意識形態，也不是用1450全面網路戰爭來改變真正的事實真相。再一次希望全國人民擦亮眼，讓不公不義的政權儘快下台。

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