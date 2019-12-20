2019年中國代表字「穩」　打敗愛、創獲得票選冠軍

▲漢語盤點2019活動頁面。（圖／翻攝自人民網）

記者楊庭蒝／綜合報導

由中國國家語言資源監測與研究中心主辦的「漢語盤點」，是一項年度中國代表字詞評選的活動，今年「漢語盤點2019」於11月20日開跑，經過1個月來多次的投票與評選之後，在20日公布國內年度代表字為「穩」，而年度代表詞則是「我和我的祖國」。

今年「漢語盤點2019」受到很大的關注，其中愛、穩、融、創、減入選年度國內字前5名，我和我的祖國、5G、學習強國、硬核、我太南了則是年度國內詞前5名，這些字詞代表了今年大陸熱烈討論的話題。

除了國內代表字詞外，這個活動也選出了國際代表字詞，由難、脫、火、芯、衝到代表字前5名，國際代表詞則由巴黎聖母院、區塊鏈、貿易摩擦、黑洞照片、脫歐突破重圍，最後分別是由「難」和「貿易摩擦」脫穎而出。

根據《人民網》報導，「穩」字代表的是，面對各種挑戰，中國從容應對，穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期。處變不驚、穩中求進才能更好地應對挑戰。而「我和我的祖國」則是一首在2019年報紅的一首歌，講述了個人與國家是息息相關。

在日本先前也選出了今年的代表字「令」，做為新年號「令和」的象徵字，以大幅度的票數差距獲選。台灣在2019年的代表字則是「亂」，是由李安導演與李家同教授共同推薦，一共拿到10323票，同時亂字也是2008年的代表字，是首次出現代表字重複上榜的情況。