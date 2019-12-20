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印尼官員證實爆發非洲豬瘟　2萬7000頭豬死亡

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印尼境內爆發非洲豬瘟。（示意圖／路透）

▲印尼境內爆發非洲豬瘟。（示意圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

印尼官員19日表示，北部蘇門答臘省（North Sumatra）有數萬頭豬死於非洲豬瘟，這是印尼首次檢測到這種病毒。除了印尼之外，緬甸、寮國、菲律賓、越南、柬埔寨和東帝汶等東南亞國家也都有非洲豬瘟爆發的記錄。

據《Asia Times》報導，印尼一開始將27,000頭豬隻死亡的病情判斷為豬霍亂（hog-cholera），由於豬霍亂與非洲豬瘟的症狀相似，都是由病毒引起的一種高度傳染性之惡性豬隻疫病，不同的是豬瘟是由RNA病毒的黃病毒科引起的疫病，而非洲豬瘟則是由DNA病毒的非洲豬瘟類病毒科所引起的一種疫病。

後來印尼農業部官員法賈爾（Fadjar SumpingTjatur Rasa）告訴法新社，經實驗室檢驗確認，北蘇門答臘省16個縣市有出現非洲豬瘟的證據，而這種病情從來沒有在印尼出現過，雖然病毒無法傳給人類，但對豬有致命的危險。

▲非洲豬瘟病毒。（圖／翻攝自《中央廣電總台中國之聲》微信公眾號）

▲非洲豬瘟病毒。（圖／翻攝自《中央廣電總台中國之聲》微信公眾號）

雖然印尼是全世界人口最多的穆斯林國家，90%民眾不吃豬肉，卻是東南亞最大豬肉出口國，北蘇門答臘省境內基督徒占多數，豬肉是當地重要的食物。

聯合國糧食及農業組織（FAO）表示，正在與政府合作遏制疫情，但印尼的情況較為特殊。在中國，巨大的牛群在工廠裡進行飼養和加工，比較可以控制疫情爆發，但印尼大多數的豬都是在家裡後院的小豬場或小型農場裡飼養的，病毒較容易擴散。

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