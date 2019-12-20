「光復高雄」貼安全帽！騎士：「激進韓粉」逼車挑釁　韓辦：不能認定他挺韓

▲「光復高雄」貼安全帽，騎士遭挑釁。（圖／翻攝公民割草行動）

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

挺韓、罷韓遊行12月21日同在高雄登場，公民團體19日在高雄三多商圈發放「光復高雄」貼紙，而該貼紙也在25分鐘內就被索取一空。然而，一名網友在臉書PO文自稱，他在安全帽貼上貼紙後，卻遭到逼車挑釁，讓他嚇了一大跳。

為了要宣傳12月21日的罷韓大遊行，「Wecare高雄」特別印製了「光復高雄」貼紙發送，據了解，現場準備6200張貼紙，竟在短短25分鐘內就被索取完畢，相當搶手。

然而，一名年輕網友卻在臉書社團「公民割草行動」發文表示，他自己將「光復高雄」貼紙貼在安全帽上的第三天，就在中華三路上遇到一名「激進韓粉阿伯」不斷對他挑釁，除了在後方對他狂按喇叭，甚至還快速衝到他車旁，行徑相當誇張。

原PO還提到，該阿伯進到中華地下道後，還故意將車速放慢堵住他前進的「因為不想跟不理性的韓粉計較，於是我始終保持安全距離」。直到出了地下道，阿伯又趁著他停紅燈時，故意衝撞他後車輪。

起步後，阿伯又在原PO後方叭了他兩大聲喇叭，隨後衝到他車旁，將他擠到路邊才心滿意足的離開。原PO表示，阿伯應該是激進的韓粉，因此提醒罷韓民眾，走在街上要多注意自己的人身安全，以免遭受攻擊。

對此，韓國瑜陣營則回應，在網軍案件水落石出前，都不宜多加評論，且也不會隨便將不同的支持者冠上英粉或是韓粉，也不能因此認定此事件就是韓粉所做。此外，罷韓到現在，韓辦就一直呼籲支持者要愛與包容，並且要保持理性。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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