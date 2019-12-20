「前線聯盟」推競選廣告　蔡英文首度合體非黨籍候選人

▲前線聯盟召開「守護台灣，我在台灣第一線 – 前線ＣＦ發布」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

由無黨籍立委洪慈庸、林昶佐與台灣基進立委候選人陳柏惟共同組成的「前線 FRONTLINE」聯盟20日發布與總統蔡英文合拍之廣告，此亦為蔡英文今年首度與非民進黨籍候選人合作推出的競選廣告，期望展現跨黨派團結、站在第一線守護台灣的決心。

「前線 FRONTLINE」聯盟於今年10月由洪慈庸、林昶佐與陳柏惟共同組成，並由洪慈庸擔任召集人，11月再宣布民進黨立委候選人吳怡農及賴品妤加入聯盟，彰顯前線團結本土力量的宗旨。

前線聯盟20日於蔡英文全國競選總部召開「守護台灣，我在台灣第一線 – 前線ＣＦ發布」記者會，並由洪慈庸、林昶佐與陳柏惟共同公布與蔡英文合拍支競選廣告，影片中除以香港現狀強調台灣是民主自由的前線，蔡英文也親身力挺展現團結氣勢。

▲前線聯盟召開「守護台灣，我在台灣第一線 – 前線ＣＦ發布」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



洪慈庸開場表示，本次推出的競選影片，可以展現出前線聯盟與蔡英文是跨黨派團結台灣的意志。她指出，選戰已進入到白熱化階段，卻看到許多國民黨候選人以攻擊、歧視女性的發言來作為競選攻擊的武器，「我對這樣的做法非常鄙視」。

洪慈庸說，在選戰最後的倒數20幾天，希望大家都要站到第一線展現團結的決心，除了守護台灣，也必須給下一代更好的未來，讓台灣人可以看到希望，也為下一代捍衛台灣的自由。

林昶佐則說，這一場選舉是個非常關鍵的時刻，不僅是台灣自己面臨關鍵時刻，這幾年當中國大陸的獨裁政權想要滲透到全世界的民主自由世界時，全世界每一個民主國家也都在思考如何阻擋這種態勢，「關鍵時刻不只台灣在面對，對全世界都在面對，台灣必須做出正確選擇」。

林昶佐認為，前線聯盟五位候選人都是膠著度高的激戰選區，但在年輕選票上都是明顯贏過對手，因為台灣的未來無論是正面或辛苦挫折，都是下一代必須要要承擔。前線聯盟不只是年輕選票勝過對手，也希望透過影片的公布號召更多人出來投票，讓更多年輕人能夠下定決心為台灣做出關鍵的選擇。

陳柏惟表示，自己最近看新聞都很鬱卒，因為當年輕人用勇氣、創意與智慧愛台灣的同時，對手包括中國、國民黨卻是頻頻爆出歧視發言的「臭嘴」，前線聯盟的組成就是要與對手做出區別。他認為台灣與中國大陸完全沒有共識，「不能以國民黨的92共識為共識」，即便台灣內部對於台灣未來要叫什麼名字、要用什麼方式走向國際還有很多討論，但底線就是台灣中國大陸不一樣。

陳柏惟也說，很多人質疑國民黨不分區立委候選人吳斯懷進到立法院拍桌、摔椅子破壞民主機制，又或者會偷看軍事機密，但他強調「國民黨每一個人都是吳斯懷」，只要黨的意志存在，這些立委都可能會做出與吳斯懷一樣的事，因此他認為「國民黨不倒，台灣不會好」，前線聯盟就是希望讓大家知道台灣跟中國大陸不一樣。

▼前線Ｘ蔡英文總統CF正式發布。（圖／林昶佐辦公室提供）

其他人也看了這些...

►小黨參選爆炸！政黨票號次抽籤「合一行動聯盟」抽中籤王1號

►2020大選「政黨票」號次一次看 19個政黨搶34席不分區立委

其他熱門新聞...

►拚國會過半！民進黨政黨票14號：護國會保台灣、票投14實在做事

►國民黨政黨票抽中⑨號 曾銘宗：國民黨護衛國家「長治久安」

►親民黨抽中③號 李鴻鈞：第三勢力崛起「左拉民進黨、右拉國民黨」

►超越藍綠，就靠她了