金門人限定！獨享東森購物滿額免運　再請喝熱拿鐵

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東森購物感恩回饋金門獨家活動（圖／東森購物提供）

▲東森購物針對金門會員推獨家活動。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物在歲末年終祭出感恩回饋，針對離島會員推出「金門人來！金門全家超取．滿額免運」獨家活動，即日起至12月31日，凡於購物網、APP消費滿490元，選擇全家超商取貨付款，即可享免運費優惠，登記再送中杯熱拿鐵電子序號，共限量500杯。

東森購物表示，東森集團總裁王令麟將今年定為東森的「感恩回饋之年」，積極參與關懷地方活動，例如新北市的幸福市集、協助高雄美濃小農的香蕉銷售、親訪新北和宜蘭等地區的「揪愛助老」老人院等之外，考量金門地區會員經常苦於交通和貨物運輸等不便利難以購物，因此在歲末年終之際，特別規劃感恩回饋金門獨家活動。

東森購物感恩回饋金門獨家活動（圖／東森購物提供）

此外，東森購物網在12月份也推出多重優惠活動，除了大手筆送出一人獨得東京來回機票10張的抽獎豪禮，天天再加碼抽電動平衡車、饗食天堂雙人餐券及85度C的6吋生日蛋糕等獎項，另凡於指定活動頁面參與集氣購買，即有機會購買到12元商品，而新會員首購可抽Mister Donut甜甜圈券、消費滿3,000元再抽烏來泡湯券+下午茶券。

電視購物方面則推出「冬日保養季」活動，只要於東森購物消費滿2件，即可參加天天抽東森自然美晶鑽亮眼活力組；電視新會員更享有首筆消費滿990元現折200元優惠，於12月底前消費滿3件，加碼贈自然美超效保濕甦活水凝霜。

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