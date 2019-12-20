桃園原住民議員賄選當選無效　「落選頭」遞補卻不開心…他也涉賄遭起訴

▲蘇志強（右）是桃園市議會第二位遞補就任的市議員。（圖／市議會黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市山地原住民區議員陳榮基，因涉賄選被判當選無效，中選會日前公告依選罷法規定由該選區「落選頭」蘇志強遞補，桃園市議會20日於議事堂為蘇志強舉行宣誓就職，不過，蘇志強也涉賄選被檢方起訴，檢並向桃園地方法院提訴當選無效。

由於，蘇志強的妻子王仙蓮是現任平地原住民區市議員，蘇志強就職，也使議會出現首對「夫妻檔」市議員！

據了解，中央選舉委員會13 日公告蘇志強為桃園市第二屆議員遞補當選人，桃園市議會收到通知後，20日於議事堂為蘇志強舉行宣誓就職，市議會同仁及市府團隊基於良好互動，今天都前往道賀，但桃園地檢署則以當事人也涉嫌賄選，19日向桃園地方法院提起當選無效之訴的大動作，也使蘇的任期到底會有多久，反成為私下關注話題。

桃園市在5年前升格，蘇志強與妻子王仙蓮分別參選首屆山地與平地原住民區市議員選舉，蘇志強高票當選，妻子王仙蓮以些微票數之差落選；去年1124市議員選舉，蘇志強尋求連任，王仙蓮捲土重來，未料，蘇志強是該區「落選頭」，王仙蓮則高票當選。

桃園市議會本屆議員有63席，無黨籍的蘇志強是則是繼今年9月間，民進黨籍的郭蔡美英遞補無黨籍歐炳辰後，第二位遞補就任的市議員。

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