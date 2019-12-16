我們夫妻都是議員！　蘇志強宣告「1220遞補就任桃園市議員」

▲蘇志強將於1220遞補桃園市議員。（圖／翻攝自網路）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會即將出現首對「夫妻檔」市議員！桃園市山地原住民區議員陳榮基，因涉賄選被判當選無效，中選會日前公告依選罷法規定由該選區「落選頭」蘇志強遞補。桃園市議會16日表示，本週五將為蘇志強舉行宣誓就職。由於，蘇志強的妻子王仙蓮是現任平地原住民區市議員，蘇王兩人將又多一層議會同事關係！

▲蘇志強與妻子王仙蓮，將成為桃園市議會首對「夫妻檔」市議員。（圖／翻攝自網路）



不過，蘇志強目前也因涉及賄選遭檢方起訴，待宣誓就職後，是否再被提當選無效官司？距市議員任期還有3年多，蘇是否能做滿任期，受到關注。

因涉及賄選的陳榮基是在11月29日向議會辭去議員職務生效，高等法院民事法庭在日前判決其當選無效定讞，中選會收到民事判決後，依照選罷法規定，其議員缺額由落選人依票數高低順序遞補，因此公告蘇志強遞補，任期將至本屆市議員屆滿日為止。

桃園市在5年前升格，蘇志強與妻子王仙蓮分別參選首屆山地與平地原住民區市議員選舉，蘇志強高票當選，妻子王仙蓮以些微票數之差落選；去年1124市議員選舉，蘇志強尋求連任，王仙蓮捲土重來，未料，蘇志強是該區「落選頭」，王仙蓮則高票當選。

桃園市議員本屆議員有63席，蘇志強則是繼今年9月間，郭蔡美英遞補歐炳辰後，第二位遞補就任的市議員。

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