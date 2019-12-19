桃市議員蘇志強20日遞補上任　檢19日提當選無效之訴

▲中選會日前公告桃園市第14選區議員選舉蘇志強遞補上任，預計明20日上任，桃檢19日向地院以蘇涉嫌賄選提出當選無效之訴。(圖／翻攝自蘇志強臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員陳榮基因涉嫌賄選遭桃園地院判處當選無效，陳不服上訴經台灣高院駁回後確定當選無效，中選會日前公告由最高票落選頭蘇志強遞補上任，原定明20日遞補上任，桃園檢方19日以蘇也涉嫌賄選案且已在地院審理中為由，向地院提起當選無效之訴。

桃園市第二屆市議員選舉中，前議員陳榮基因涉嫌賄選，經桃園地院判處當選無效，陳上訴經高院判決上訴駁回，確定當選無效，中選會依選罷法規定，缺額由落選人依得票數高低順序遞補，中選會在本月13日公告落選頭蘇志強遞補當選，並應於20日遞補上任。

桃檢19日指出，蘇志強於桃園市第二屆議員選舉期間涉及選罷法第99條第1項賄選罪嫌，檢察官已於今年2月27日偵結起訴，目前已由桃園地院審理中，依公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款之規定，桃檢今日向桃園地院提起當選人蘇志強當選無效之訴。

桃檢代理檢察長郭文東表示，不容許有候選人藉由賄選買票當選，也不容許暴力、選舉賭盤、假訊息、境外資金破壞選舉的公平性，桃檢已成立「選舉查察聯繫中心」，檢舉賄選專線0800-024099，24小時都有專人接聽民眾的電話，籲請民眾勇於檢舉，共同維護選舉乾淨與公平。

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