陪小孩上課卻遇「恐怖司機」！美魔女媽遭抓起摔地　暴打揍到臉破相

圖、文／周刊王

莊姓女子昨日在臉書指控，表示自己帶著孩子上課，從捷運站轉乘計程車到學校，卻在下車時遭司機爆打，被司機抓起來往馬路上摔，在莊女的臉頰和腿上留下打片疤痕，姣好的面容幾乎破相，此事在網路上引發軒然大波，網友紛紛指責司機行為誇張，但也認為事情陳述並不完全，事情全貌仍待釐清。

莊女表示，她昨日帶著孩子上課，固定路線都是到捷運站後轉乘計程車，而她昨日與孩子在車上閒聊，司機卻突然在學校前約300公尺停下，莊女希望司機能將車子開到校門口，司機卻突然爆出五字經，並朝她和孩子不斷謾罵。

「你只會欺負女人跟小孩。」莊女也不甘示弱，付錢時向司機回嘴，此舉卻激怒司機，司機下車擋住這對母子的去路，莊女則趕快保護孩子讓他進入校門，司機卻在此時爆打莊女，將她抓起來往馬路上摔，褲子也因擦傷而破裂，臉頰留下大片怵目驚心的傷痕，全身上下都慘不忍睹。

此事在網路上引發軒然大波，網友紛紛指責司機的暴力舉動，直言「太誇張」、「應該吊銷司機駕照」，但也有人覺得事情並不單純，認為初步看來只有莊女一方說法，且在文章中沒有看出報警驗傷的過程，確切案情和事情全貌還待釐清。

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