一夜來6次！趁女病患吃藥昏睡...男護士入病房「狂摸胸舔乳」

▲男護士居然猥褻女病患。示意圖與本案無關。（圖／PAKUTASO）

圖文／周刊王

香港一名已婚尹姓男護士居然趁女病人昏睡時，扯掉對方的胸罩，趴在病床上抓胸、舔胸猥褻得逞；尹男被抓後辯稱，老婆不會理財又外遇，導致他壓力大才會做出這種事。法官審理後認為，尹男身為一名專業護士，卻趁病人不適時非禮，情節重大，依法判監禁8個月。

根據《東網》報導，女病患2019年5月13日因服用藥物昏昏沉沉，全身沒有力氣，見到男護士對她非禮，根本無法反抗或大喊求助，只能眼睜睜看著對方侵犯身體，直到隔天早上才向醫院投訴。警方調查，尹男一晚內獨自進入女病人的病房內6次，逗留長達23分鐘。

尹男被捕後坦承犯行，指近年在財務、感情方面都受挫，妻子不會理財就算了，還搞外遇，礙於還有一名4歲大的女兒要養，才繼續咬牙苦撐。他透露，自己罹患心境障礙症，會有犯罪行為源頭或許出於壓力。

法官審理後認為，本案的重點是護士與病人的關係，尹男趁病人不適時非禮，情節重大，任何說法都不能夠開脫，況且尹男還是一名專業護士，因此判監禁8個月。

更多 CTWANT 報導

辯論持續中！美眾院表決彈劾 川普推特狂轟民主黨

兒氣喘突發作！天真一句「車上有怪味」 媽媽臉秒垮...夫妻大吵

江少慶改當老虎 小聯盟約附春訓邀請加盟