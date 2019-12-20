　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豬仔馬路大解放！見警秒暴衝...邊跑邊棒賽　他掏「一根長軟軟」圍捕：好兇

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹縣28-1線16日凌晨出現一隻豬仔在馬路上逛大街！路過民眾驚見這一幕，怕會影響到用路人的行車安全，趕緊報警處理，警員到現場查看當場傻眼，只好掏出繩索試圖圍捕豬仔，孰料，豬仔使勁掙脫，還在中線車道上拔腿狂奔，所幸最後警方連絡到飼主，結束這場豬仔馬路流浪記。

▲▼新竹豬仔大鬧馬路。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹日前有豬仔大鬧馬路。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹縣新埔分局東安派出所，16日凌晨5時接獲通報，竹28-1線有豬仔在馬路上逛大街，一名陳姓警員隨即赴現場查看，發現一隻豬仔正大搖大擺地在台3線58.5公里附近遊蕩，為了保障行車安全，陳警與關西分駐所員警決定合力圍捕小豬。

數名員警拿出繩索對豬仔又圈又套，但過程中遭豬仔掙脫，隨後豬仔更在中線車道上狂奔，還邊跑邊解放，留下一地屎色，險些跑到外側車道。員警見狀，趕緊上前擋住豬仔去路，沒想到豬仔火氣非常大，瞬間暴衝還想撞人，讓員警苦笑喊，「牠好兇」，場面相當驚險。

所幸警方經多方聯繫後，輾轉得知飼主身分，這才趕緊通知對方到場處理，只見飼主滿懷歉意向員警表示，是因為圍籬破了，豬仔才會尋隙脫逃，也向在場人員表示，若遇上豬隻莫緊張亂跑，否則容易招來豬仔的追逐。警方最後將豬交給飼主帶回，結束這場豬仔大鬧台3線記。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

花蓮6人「盤古蟾蜍」當青蛙！吃下肚釀「1死5傷」　來源曝光：野溪抓的

警察臉上熱熱！他屎在滾喊：我要大便　下秒猛力一擠手伸褲內「挖糞猛砸」

超鹹濕對話！人妻嬌嗔：喜歡你的～他喊「水流出來」...法官曝下場：很遺憾

ET快訊
初訪女友家！他廁所見「滿山戰果」衝擊一幕2千人灌爆...悲傷
挺韓、罷韓遊行至少十萬人正面交鋒！高雄警「三大警戒區」曝光
《麻辣》女星老公偷吃女同事！崩潰簽離婚協議書「資產全歸她」小
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

盲區奪命瞬間曝！單車婦凌晨趕市場賣湯圓　慘遭聯結車右轉輾斃輪下

菜市場偷機車上路不到1小時被逮　衰賊納悶：怎麼那麼快？

豬仔馬路大解放！見警秒暴衝...邊跑邊棒賽　他掏「一根長軟軟」圍捕：好兇

幼教女老師為了500元　辱罵賣家「妳是可憐沒人格的狗」慘挨告

酒後性侵正妹女同事還暗指濫交　前消防小隊長判刑12年

陪小孩上課卻遇「恐怖司機」！美魔女媽遭抓起摔地　暴打揍到臉破相

快訊／狂砸龍亨酒店...10煞抓到了！21歲男被拒入場撂人「滅火器亂噴」

男騎士被罵「油只加1元」…怒向中油求償30萬！站長：是怕機器故障

性別友善宿舍驚爆首例偷拍！中山大學女生洗澡被入鏡　校方緊急加裝監視器

三寶騎士搶快急左彎！砂石車運將「死命猛踩煞車」撞進廟：只差一點點

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

全聯Hershey’s重磅回歸！「4邪惡新甜點」必吃黑巧克力千層、爆漿菠蘿泡芙

太夢幻！芬蘭玻璃屋躺著就能零死角看極光　還能在雪地裡泡芬蘭浴

起步4秒紫衣婦「左轉」遭撞狂跳針　聽到報警秒變臉：我好像沒事了^^

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

盲區奪命瞬間曝！單車婦凌晨趕市場賣湯圓　慘遭聯結車右轉輾斃輪下

菜市場偷機車上路不到1小時被逮　衰賊納悶：怎麼那麼快？

豬仔馬路大解放！見警秒暴衝...邊跑邊棒賽　他掏「一根長軟軟」圍捕：好兇

幼教女老師為了500元　辱罵賣家「妳是可憐沒人格的狗」慘挨告

酒後性侵正妹女同事還暗指濫交　前消防小隊長判刑12年

陪小孩上課卻遇「恐怖司機」！美魔女媽遭抓起摔地　暴打揍到臉破相

快訊／狂砸龍亨酒店...10煞抓到了！21歲男被拒入場撂人「滅火器亂噴」

男騎士被罵「油只加1元」…怒向中油求償30萬！站長：是怕機器故障

性別友善宿舍驚爆首例偷拍！中山大學女生洗澡被入鏡　校方緊急加裝監視器

三寶騎士搶快急左彎！砂石車運將「死命猛踩煞車」撞進廟：只差一點點

桃園原住民議員賄選當選無效　「落選頭」遞補卻不開心…他也涉賄遭起訴

中車株機2021首提供3動車給菲律賓　　「一帶一路」+「大建特建」共創雙贏

東奧馬拉松路線定案　大通公園出發採半馬＋繞圈

下周油價恐連二漲　九五汽油預估漲破29元大關

2億遊艇失火翻覆邁阿密碼頭　主人是男歌手馬克安東尼

朱立倫到台南輔選6名立委侯選人　首站到後壁替蔡育輝加油

韓國瑜第二首競選歌曲現聲！許淑華：《等一個人》完成蔡英文沒辦法完成的事

苗栗「叔姪殺狗案」查出3狗DNA！　二審法官提醒被告「考慮認罪」

北宜公路55公里超馬賽　跑進淡蘭古道支線探險去

唐納森快簽了！傳國民給出4年約　勇士剩最後機會跟進

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

社會熱門新聞

走斑馬線被撞飛　車禍畫面曝光

獨／「共享女友」2300元秒脫單！18正妹「任選不設限」

新莊聯結車右轉　婦捲入輪底被輾斃

老公印喜帖辦海外婚禮　正宮氣炸：新娘不是我！

醉女控性侵：怕被殺　運將判3年半

「教父」徒孫捲6億　黑白道爭搶2500萬花紅

中山大性別友善宿舍　女學生洗澡遭偷拍

快訊／桃園鐵皮工廠大火　警消正搶救中

台南新市大排驚見「流浪鱷魚」曬日光浴

人妻遭撿屍！老公房內睡死　醒來見裸男氣炸：你是誰

124億「地下匯兌案」帳本揭密　26億大戶身分曝

八仙塵爆救20人！黃慧夫嘆：當醫師救人是錯誤選擇

通緝犯載兒子上學...校門口被員警撲倒上銬！

援交妹向男客預支48萬！他反悔提告詐欺敗訴

更多熱門

相關新聞

警抄大麻工廠　意外查到新興毒品「卡痛」

警抄大麻工廠　意外查到新興毒品「卡痛」

刑事局中部打擊犯罪中心進行毒品溯源偵查，日前在新竹某透天厝破獲種植大麻工廠，現場更查獲今年3月才公告為第三級毒品的「卡痛」葉及8包粉末，這也是公告以來首度查獲。警方除依毒品罪嫌將高姓及趙姓男子送辦外，也呼籲民眾卡痛非減痛助眠天然草藥，過量仍會致死。

保護台灣豬！動保處掌握豬瘟軌跡

保護台灣豬！動保處掌握豬瘟軌跡

最年輕成交王！23歲六塊肌房仲　「貼心服務」月衝百萬業績

最年輕成交王！23歲六塊肌房仲　「貼心服務」月衝百萬業績

新竹富商薇閣床戰人妻「250萬飛了」　正宮扳回一城

新竹富商薇閣床戰人妻「250萬飛了」　正宮扳回一城

花1萬與少女性交易　警遭降級+罰款10萬

花1萬與少女性交易　警遭降級+罰款10萬

關鍵字：

新竹員警

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

池昌旭公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

方志友4年婚感情卡卡！　「暴肥又被推戲約」

友慫恿吸笑氣　後遺症爆發讓她崩

21歲男房門反鎖亡！姊姊接一通電話嚇傻

17歲女到男友家玩　竟翻出情趣用品

行李箱被摔爛！陳勢安「收到贊助」一看傻了

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

韓國瑜隨行發言人證實　邀鍾明軒合作

排隊搶領「光復高雄」　人多到像跨年

肛門痛忍5天！他以為痔瘡...醫驚見3洞「流湯噴膿」

證實廠商操作「＃宣告我的投票意志」　眾多女網紅被圍剿急刪文

台女福岡租車肇逃逆轉！老闆刪文道歉了

少年教室殺同學　長期被霸凌失控

獨／山豬陳俊甫「大小便失禁」中風住院！

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」
多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面