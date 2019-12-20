豬仔馬路大解放！見警秒暴衝...邊跑邊棒賽　他掏「一根長軟軟」圍捕：好兇

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹縣28-1線16日凌晨出現一隻豬仔在馬路上逛大街！路過民眾驚見這一幕，怕會影響到用路人的行車安全，趕緊報警處理，警員到現場查看當場傻眼，只好掏出繩索試圖圍捕豬仔，孰料，豬仔使勁掙脫，還在中線車道上拔腿狂奔，所幸最後警方連絡到飼主，結束這場豬仔馬路流浪記。

▲新竹日前有豬仔大鬧馬路。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹縣新埔分局東安派出所，16日凌晨5時接獲通報，竹28-1線有豬仔在馬路上逛大街，一名陳姓警員隨即赴現場查看，發現一隻豬仔正大搖大擺地在台3線58.5公里附近遊蕩，為了保障行車安全，陳警與關西分駐所員警決定合力圍捕小豬。

數名員警拿出繩索對豬仔又圈又套，但過程中遭豬仔掙脫，隨後豬仔更在中線車道上狂奔，還邊跑邊解放，留下一地屎色，險些跑到外側車道。員警見狀，趕緊上前擋住豬仔去路，沒想到豬仔火氣非常大，瞬間暴衝還想撞人，讓員警苦笑喊，「牠好兇」，場面相當驚險。

所幸警方經多方聯繫後，輾轉得知飼主身分，這才趕緊通知對方到場處理，只見飼主滿懷歉意向員警表示，是因為圍籬破了，豬仔才會尋隙脫逃，也向在場人員表示，若遇上豬隻莫緊張亂跑，否則容易招來豬仔的追逐。警方最後將豬交給飼主帶回，結束這場豬仔大鬧台3線記。

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