公告後首起！　刑事局新竹抄大麻工廠　意外查到新興毒品「卡痛」

▲刑事局中打查獲第三級毒品卡痛，此為行政院公告後首度查獲。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心進行毒品溯源偵查，日前在新竹某透天厝破獲種植大麻工廠，現場更查獲今年才公告為第三級毒品的「卡痛」葉及8包粉末，這也是公告後首度查獲。警方除依毒品罪嫌將高姓及趙姓男子送辦外，也呼籲「卡痛」非減痛助眠天然草藥，過量仍會致死。

苗栗地檢署今年9月指揮刑事局中部打擊犯罪中心，在竹南鎮查獲二級毒品大麻製造工廠後，持續追查上游，並鎖定高姓及趙姓2男子涉有重嫌，立刻組成專案小組，同時報請有管轄權的新竹地檢署偵辦。

▲▼刑事局中打見時機成熟，前往新竹的透天厝搜索，查獲大麻株等製造、吸食工具。（圖／記者李忠憲翻攝）

檢警經數月蒐證跟監見時機成熟，12月12日持搜索票前往2男承租的新竹市北區南寮里的某棟透天厝，除查獲大麻株31株、乾燥大麻株20株、大麻種子36顆、乾燥大麻葉4袋、吸食器3支，另也查扣到罕見的三級毒品卡痛葉及粉末8包、電子秤、捲菸器、植物生長燈、培養土、除溼機等證物，警詢後依違反《毒品危害防制條例》將2男送辦。

▲涉案的2男遭警方依法送辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

刑事局中打表示，卡痛葉粉末今年3月26日才公告屬列管第三級毒品，此次是公告後第一次查獲。卡痛學名是美麗帽柱木（Mitragyna speciosa），是東南亞原生植物，具有嗎啡衍生物特性。不少民眾誤以為卡痛是紓緩疼痛助眠的天然草藥，其實吸食卡痛後會有心跳過快、意識混亂、嘔吐、血壓升高等症狀，過量會致死，美國FDA更公曾公布44起涉及卡痛的死亡案例。

中打說，行政院在今年3月26日公告，帽柱木鹼（Mitragynine）植物卡痛（Kratom）列管三級毒品，持有第三級毒品淨重20公克以上，處3年以下徒刑，得併科30萬元以下罰金；無正當理由持有或施用第三級或第四級毒品，淨重20公克以下，處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並應限期令其接受4小時以上8小時以下之毒品危害講習。

韓妞激推、IG討論爆款

【更多新聞】

►正妹攜定情戒典當…竟是「蘇聯鑽」氣炸狂譙！閨蜜幫腔：這男友不交也罷

►調查站組長洩偵查機密「未達入監服刑」程度 二審判9月定讞

►男DJ夥2男摩鐵性侵國中女同學 壓手蒙眼的只少判8個月