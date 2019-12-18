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薇閣床戰人妻！新竹富商「下跪求饒250萬飛了」　正宮反擊扳回一城

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▲人夫與女移工到摩鐵玩愛愛，人妻抓猴。（示意圖／CFP）

▲彭男說，對方趁他輕率急迫、驚魂未定之際，拿出預藏250萬元的本票5張要他簽發。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹一名已婚的彭姓富商和人妻小美（化名）到薇閣開房間，遭對方老公抓姦在床，他簽下250萬元本票和解，事後認為「金額太高而顯失公平」，因此提告但遭駁回。而彭妻則向小美提告求償100萬元，「我身心大受打擊看精神科。」法官判小美得賠100萬元。

判決指出，事發於2018年1月某天下午。彭男指控，小美丈夫和徵信社強行進入房間，揚言告他和小美通姦，並趁他輕率急迫、驚魂未定之際，拿出預藏250萬元的本票5張要他簽發。

彭男認為，250萬元金額太高顯失公平，事後已給小美丈夫40萬元，與一般妨害家庭案件的慰撫金額相當，因此提起確認本票債權不存在的告訴。

但小美丈夫說，彭男當時看到他便心虛下跪求饒表示願賠償；他和友人不斷請彭不要下跪、坐著好好談，態度懇切。他認為，且彭為求盡快和解離開現場，不要走入司法程序，並擔心此事被大家知道，基於個人所有利害關係考量下簽本票，絕非於急迫、輕率為之。

▼彭男和人妻開房間，他簽了250萬元本票，她被判賠償100萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼飯店,旅館,房間,休息,摩鐵。（圖／pixabay）

桃園地院法官認為，彭男以其因急迫、輕率而簽發本票為由，請求確認本票債權不存在，難認有理由，應予駁回。

至於彭妻則向小美提告求償100萬元，「我大受打擊就診身心科，仰賴藥物方可入眠。」但小美認為，彭妻於知悉其配偶權受侵害，但未告彭，顯見已默許免除其配偶的侵權責任。

小美表示，倘認本案構成侵權行為，她與彭男應負連帶賠償責任；彭妻對彭免除債務的意思表示，她得免除一半債務，衡諸雙方財富狀況與身分地位，彭妻請求100萬元的金額過高。

新竹地院法官認為，小美與彭男發生性行為，顯然已逾越已婚男女間正常社交往來範疇，破壞原告婚姻生活圓滿、安全，致其受有精神上痛苦。法官斟酌兩造財產所得等，認原告請求的100萬元尚屬合理適當，應予准許。全案可上訴。

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