19歲櫻花妹假放貸騙倒115人　爽撈55萬「有錢我才能出去玩」

▲警方調查，一共有115人誤信少女的說詞還乖乖掏錢出來。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

日本東京警視廳少年事件課日前逮捕一名19歲少女，她謊稱自己正在做投資，短短半年多的時間就騙取115人的信任，總計得手200萬日圓（約新台幣55萬元）。但被問到為何要這麼做，她回答，「因為有錢才能出去玩。」

根據《產經新聞》17日報導，這名19歲少女（警方未公布姓名）目前失業中，窮到幾乎是居無定所的地步，但她在會員制的社交網路上PO文聲稱，自己正在做金融投資，想要貸款的人只要繳交一成的保證金就可以拿到錢，短時間內就成功騙倒115人。

▲少女聲稱是因為想出去玩，才會動歪腦筋上網騙錢。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本案無關）

東京警視廳少年事件課調查，由於這起事件是透過網路犯案，這115名受害者遍及日本各地，從北海道到沖繩都有人上當，總計得手的不法金額約200萬日圓，目前已經將少女依詐欺罪嫌逮捕，詳細的犯案過程以及是否還有其他人受害，則還有待進一步調查。

此外，因為少女落網後坦言，是缺錢沒辦法出去玩才會犯錯，消息經過媒體報導，掀起日本網友熱烈討論。網友們紛紛在相關新聞底下留言表示，「日本近年來類似的案件真的很多，想貸款最好還是找正規的金融業者」、「她才19歲而已，有辦法騙過那些人也是滿狂的」、「犯罪者當然是錯的，但那些上當的人也應該要檢討一下自己吧」。