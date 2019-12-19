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爽存6000萬！他提款卡寄放銀行...2年後看餘額剩「300元」大崩潰

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▲存6000萬戶頭剩300元。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲李男向銀行提告，但卻被判敗訴。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者曾羿翔／綜合報導

欲哭無淚！大陸一名李姓男子2013年時在農業銀行開戶，前後共存入1380萬人民幣（約新台幣5939萬元），一開始他被劉姓副銀行長告知辦理的銀行卡是「零存整取」，3年之內都不能領錢與掛失，建議要把卡片寄放在銀行。李男照做後，在2015年查看餘額竟只剩73.89人民幣（約新台幣317元）大崩潰。

綜合陸媒報導，李政學從事化肥生意，在2015年10月聽到劉姓副銀行長犯案出逃，趕緊到銀行查詢餘額，發現2年前給銀行保管的卡裡只剩這一點錢，原來劉姓副行長疑似早與詐騙集團勾結，將他的存款盜領。當地法院9日表示，目前該案正在審查中。

李政學當時認為，銀行應該要為他的損失負責，於是對農業銀行遼源分行提告，要求賠償6000萬的損失。對此，法院指出，農業銀行沒有替李男保管銀行卡的業務，無法認定劉姓副行長保管卡片的行為代表銀行，因此判李男敗訴。

▲存6000萬戶頭剩300元。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲李男在「沒開通手機網路銀行」的狀況下，卻被轉走大筆存款。（圖／翻攝自澎湃新聞）

報導也指出，劉姓副行長2018年7月因犯詐騙罪被判刑，但在判決書內容中，並沒提到李政學的銀行帳戶一事。李政學對此查詢資料發現，除了他之外，從2015年開始還有其他用戶也向該銀行卡匯款，被盜取的金額早已超過6000萬元。

李男律師則說，被盜領的銀行卡在李男本人「沒開通手機網路銀行」的狀況下，卻被轉走大筆存款，銀行絕對有責任，會重新提出訴訟。

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