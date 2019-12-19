柯志恩走訪基金會感觸深！羅致政和廁所自拍　吳達偉「路邊同框自己」笑噴

▲羅致政拍下自己為民爭取的廁所。（圖／翻攝自Facebook／羅致政粉絲團）

網搜小組／鄺郁庭報導

第10屆立法委員選舉候選人日前完成號次抽籤，各候選人也加緊腳步跑行程和拜票，國民黨柯志恩19號前往創世基金會拜訪，相當有感觸地直呼「一起捐發票，幫助植物人！」民進黨羅致政則是在埔墘公園廁所自拍，因為該景觀廁所是他和議員爭取來的，「能夠為民眾解決多年長存的如廁問題，真的感到很開心！」

新北第7選區（板橋東區61里）立委候選人2號柯志恩19日在臉書貼文「感謝溪崑人的愛心」，說她抽空到「創世基金會」代為捐贈之前在溪崑後援會的賣菜所得。實際走訪基金會她也相當有感觸，「我特別參觀一下基金會收容的植物人，有些剛送進來，有些一住就是2、30年，幾位是早期沒帶安全帽車禍釀成的，這些植物人的大半輩子都要躺在床上，實在令人心疼！」

▲柯志恩走訪創世基金會。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

柯志恩轉述照服員，「一位植物人一個月要花4~6萬元照顧，因此基金會一個月須要2、300萬支出，但社會局只補助10%，因此需要仰賴各界捐助」，讓她忍不住呼籲，就算現在發票電子化、主張存載具，還是希望大家多多捐發票，幫助植物人。

立委候選人5號、台灣民眾黨的吳達偉本身就是網路名人，是PTT上的Z9大神、Z9神龍，投入選戰後經常在網上分享各種日常大小事，下午1點多他就PO文，「午安～買便當同框自己的公車廣告XDDD」，只見公車上貼著宣傳廣告，3個大字「更耐用」讓他自己也笑翻，「年輕 耐操 #更耐用 ⑤喔」、「#這麼多年了換年輕人吧！」

▲吳達偉和印有自己的公車廣告自拍。（圖／翻攝自Facebook／吳達偉Z9 板橋立委候選人）

吳達偉18號晚上還貼出「消夜文」，曝光他在湳雅夜市買炸物，還拍下他的亮點「宣傳面紙盒」，「#小紙盒對抗大看板」、「#甜不辣是必點」。貼文讓網友直抗議，「……真是邪惡的戰術」、「好餓啊啊」、「餓了」、「我找了一分鐘才找到亮點。」

▲吳達偉曬消夜照，讓網友紛紛抗議。（圖／翻攝自Facebook／吳達偉Z9 板橋立委候選人）

立委候選人7號羅致政則是在埔墘公園打卡，「這是我第一次跟廁所自拍！」說他上周末在公園舉辦造勢晚會，看到「寬敞又美觀」的廁所，忍不住拿起手機自拍，「因為這是我與新北市議員曾煥嘉共同爭取的，我們今年五月、九月到場會勘，如今期待已久的埔墘公園景觀廁所終於完工囉！」

▲羅致政和廁所自拍。（圖／翻攝自Facebook／羅致政粉絲團）

羅致政說，很多鄉親告訴他，公園有廁所、無障礙設施後真的很方便，「以後來這裡休閒運動，就再也不用跑到對面的光復國小借廁所，甚至要跑回家一趟。能夠為民眾解決多年長存的如廁問題，真的感到很開心！」並打算繼續爭取埔墘公園地下停車場。