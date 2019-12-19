稱美揮「霸權大棒」　金磚銀副行長：建立不依賴美元的貨幣體系





▲國際貿易清算機制中的美元霸權受到討論。（圖／路透）

記者陳政錄／上海報導

中美貿易爭端近一年來，衝擊全球經貿體系。對此，金磚國家新開發銀行副行長祝憲今（19日）上午，於上海一場論壇中表示，如果美國揮舞「霸權大棒」的事件更為頻繁發生，很多國家自然會開始考慮分散貨幣風險，更加積極參與建立不過度依賴美元的國際貿易和清算體系。

第十六屆中國國際金融論壇19、20日在上海召開，邀海內外專家學者對國際金融市場進行討論，祝憲在就論壇主題「新時代的金融發展與金融服務」發表演說時，做出上述表示。

▲第十六屆中國國際金融論壇在上海舉辦。（圖／記者陳政錄攝，下同）

他認為，傳統的國際金融治理體系急需變革，這是由於新興市場和發展中國家經濟體在全球經濟中佔比上升，但現有全球經濟金融治理體系並未及時恰當的反映這個變化。

祝憲接著說，一方面，國際貿易保護主義情緒上升，給經濟全球化帶來更多的不確定性；另一方面，受科技創新、智能製造、數字經濟、可再生能源發展等影響，全球金融投資、貿易節奏和產業鏈正發生重大變化。

在此之下，由於部分「主要發達國家國內保護主義和反全球化勢力抬頭的形勢下」，新興市場經濟和發展中國家能否作為一個群體，更積極的推動全球多邊金融體系改革，是一個不容忽視的重大挑戰。

▲金磚國家新開發銀行副行長、首席運營官祝憲。

他說，當前美元主導的國際貨幣體系需要替代方案。因為「美國政府近年來更為頻繁的揮舞美元霸權大棒，為其地緣政治和一己私利服務。」祝憲說，其他國家將從分散風險的角度，更積極參與建立不過度依賴美元的國際貿易和清算體系，在外匯儲備上也更為多元化，並影響到美國在國際貨幣體系中的核心地位。

亞洲基礎設施投資銀行副行長阿姆斯貝格也在會上指出，「在這樣一個多邊合作飽受威脅的時候，我們仍然能顯示出多邊合作是非常有意義的。」他表示，亞洲許多新興經濟體，每年需要大量投資為城市帶來改變，包括智能城市、智能能源系統、智能交通系統，更綠色的發展等。所以，許多新興國家都可以建立起一個新的合作機制，並「重新改變世界的貿易藍圖，帶來了新的貿易機遇。」

▼亞洲基礎設施投資銀行副行長阿姆斯貝格。（圖／記者陳政錄攝）

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