彈劾案成真！川普成「美史上第3位被彈劾總統」　下月初秒送參議院審訊

▲美國總統川普成為美國史上第3位被彈劾總統。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國眾議院於當地時間18日就兩項對川普的彈劾條款進行辯論投票，共和黨一度提出休會，直到晚間8時，先後表決川普濫用職權以及妨礙國會調查，結果針對「濫用職權」民主黨投下230票贊成票、眾院多數黨針對「妨礙國會調查」投下216票贊成票，讓川普成為美國史上第3位被彈劾總統，將於下月初展開彈劾審訊。

綜合外媒報導，眾議院在一開始進行時，美國總統川普就不斷發推特砲轟，共和黨人也開始採取拖延戰術，議長裴洛西表示，「川普是美國民主的威脅，他的所作所為使眾議院不得已提出彈劾」。4小時的辯論中，川普也在白宮全程觀看，並且在推特上寫下「自己並沒有做錯，被彈劾根本難以令人信服，民主黨根本一事無成」。

眾議院所提出的彈劾條款包括川普濫用職權、以及妨礙國會調查，然而在投票結果中，兩項通過，因此彈劾案將提交到參議院審理，並將在最高法院首席大法官監督下展開審訊，一批眾議員扮演檢察官角色，參議員則充當陪審團，若至少三分之二的參議員認為川普有罪，他將會被解除職務，並由副總統彭斯接任。

投票結果出爐，預計將於2020年1月初送進參議院進行審訊。美國共和黨眾議員麥卡錫也在結果出爐後，在推特上表示「令人作噁，投票通過應該是要令人感到難過，民主黨人竟還歡呼！」