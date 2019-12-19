「前選美冠軍」女師傳裸照給15歲男學生　被捕辯稱：給老公傳錯了

▲前肯塔基州小姐貝爾斯(Ramsey Bearse)，因為傳裸照給男學生被捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國前肯塔基州小姐(Miss Kentucky)貝爾斯(Ramsey Bearse)，現在是一名中學女老師，近來卻傳出她狂傳多張裸照給15歲男學生，被起訴4項重罪的她辯稱，當初照片是要傳給老公卻誤傳給學生，後來對方要求繼續傳，她為了安撫對方才會一錯再錯。

榮獲2014年肯塔基州小姐，現年29歲的貝爾斯被控，2018年8月至10月間，透過Snapchat傳送至少4張她裸露胸部的照片給15歲少年，對方也回傳生殖器照。她17日表示，因為少年的名字就在丈夫的旁邊，才會不小心把要給丈夫的裸照傳給對方，「他和我要更多時，我整個人嚇到了，覺得自己應該要安撫他，所以就繼續傳。」

貝爾斯出庭時懺悔，「對不起，我搞砸了，我犯了一個錯」，最初只是透過Snapchat和之前的學生話家常，結果因為對方「問了太多的問題」，導致自己不小心跨界，也與對方分享自己的私人訊息，「因為丈夫工作很忙，都沒有時間關心我，我覺得很孤單，我在這裡沒有其他家人也沒有朋友。」

目前貝爾斯已被在西維吉尼亞州(West Virginia)所任職的安德魯傑克森中學(Andrew Jackson Middle School)停職，卡諾瓦郡(Kanawha County)學校體系發言人17日也對外證實，她已經不在該校工作。罪名若成立，貝爾斯將面臨最高2年的監禁，即使獲釋也會緩刑50年，且終身被登記為性罪犯。

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