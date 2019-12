裴洛西放話「看參院如何接招」　扣彈劾案嗆川普：沒人能凌駕法律之上

記者詹雅婷/綜合外電報導

川普18日成為史上第3位遭到彈劾的美國總統,他接下來即將面臨參院的審判,但參院由共和黨所控制,料將宣告川普無罪。眾議院長裴洛西(Nancy Pelosi)表示,川普不顧後果的行動讓眾院不得不發起彈劾,「是他讓我們別無選擇」,且此次表決是在保護美國憲法。值得一提的是,裴洛西暗示不會在18日晚間把彈劾案送交參院,放話要看看參院是如何進行彈劾程序。

▲美國眾議院18日通過針對川普的「濫用職權」及「妨礙國會調查」彈劾條文。(圖/路透,下同)

綜合CNN、衛報報導,眾議院18日展開一整天的彈劾辯論,先是以230票對197票通過第一項「濫用職權」彈劾條文,接著再以229票對198票通過第二項「妨礙國會調查」彈劾條文,讓川普成為史上第3位遭到彈劾的美國總統。

眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)稍早發表談話指出,彈劾川普的這一天是憲法偉大的日子,但同時也是美國悲傷的日子,「我把今天這場投票看作是,向建國先賢們一手建立的共和國願景致敬,向身穿制服捍衛民主、國家而犧牲的男女表達敬意,以及致敬讓孩子們永遠生活在民主國家的志向抱負」,黨內已經竭盡所能來確保這一切。她稍早也在推特發文提到,「沒有任何人可以凌駕於法律之上,總統先生。#捍衛我們的民主」

No one is above the law, Mr. President. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/59FND6JZWg

眾議院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)提到,川普應該要接受參議院的審判,現在就看參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)接下來能否進行一場公平的審判。消息人士透露,參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)會在本周結束之前,宣布參院審理彈劾案的日期。

當被問及眾院何時會把彈劾條款提交參院等問題時,裴洛西暗示,她不會在18日晚間把彈劾案提交參議院,「我們要來看看(參院)那邊會發生什麼事。」根據稍早消息,民主黨眾議員布魯曼諾(Earl Blumenauer)日前曾與裴洛西說過這件事情,傾向到了最好的時機點再把案子送交參院。

只不過,網友也針對裴洛西另個舉動展開熱烈討論,因為就在民主黨人稍早拍手鼓掌的時候,她用眼神和手勢示意黨內成員「保持沉默」。網友紛紛留言說,「那就是『我們剛剛就談過了』的手勢」、「這是個非常嚴肅、沒什麼好慶祝的時刻,謝謝妳裴洛西」。

►不斷更新/美眾院表決通過! 川普成「史上第3位」遭眾院彈劾的美國總統

►白宮轟「史上最可恥」!美眾院通過彈劾 川普:明年用選票弄走裴洛西

►彈劾川普案順利過關 「檯面下真相」更驚人…CNN分析:或許對他更有利!

The glare Pelosi gave her caucus when some Dems started to clap after she announced the first article of impeachment passed pic.twitter.com/8vONZlEyZ3