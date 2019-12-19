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聖誕節玩交換廢物大賽！網提案一招毀《柯南》　廢過3.5磁片

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▲聖誕節,交換禮物 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲有網友發文詢問交換廢物大賽該送什麼，引發網友的熱烈討論 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

每年到了聖誕節，許多人都會交換禮物應景，不過很多人基於廢物利用或惡搞損友等原因，把交換禮物改成「交換廢物」大賽，讓交換禮物玩出新的歡樂氛圍。就有網友在PTT女生板（WomenTalk）發問，徵求有哪些廢物可以參賽，就有幾位網友提案一個方法，可以把《柯南》的漫畫變成廢物。

網友發文指出，每年都會跟朋友玩交換廢物互相傷害，因為跟朋友之間有規定，去年出現過的廢物不能再出現，所以想要請網友幫忙發想，還有哪些東西可以送。

請繼續往下閱讀...

網友整理過去年出現過的廢物包括，2018年的唐綺陽占星書（只剩幾天可以看），2018年曆，7-11開封後發現重複的集點贈品，高中用的參考書（二手），已打電話掛失的黑狗卡（又找回來所以拿來送），倒閉飲料店的集點卡，用完的電話卡，蒐集完後不知道怎麼處理的一大堆品牌提袋。

網友在推文中提議，「3.5磁片」、「放了5年的100色眼影盤」、「自己的簽名照」、「扭蛋的空殼」、「沒中獎的彩券」、「台北市就送非專用垃圾袋」、「不齊的撲克牌」。

▲▼《名偵探柯南》連載25年，男主角「柯南」從來沒哭過。（圖／翻攝自推特／江戶川柯南）

▲網友提議一招就能夠把《柯南》漫畫毀掉的變成廢物的方法。（圖／翻攝自推特／江戶川柯南）

另外還有網友提案，一招就能把《柯南》漫畫毀掉變成廢物的方法，就是隨便買一本《柯南》的漫畫，看完之後把用紅筆把兇手全部圈起來，瞬間把好物變成廢物。

 
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