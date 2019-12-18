有人分手就亮黃光　聖誕節最新力作「分手通知燈」

▲聖誕節會有許多情侶出沒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

日本「無用發明家」藤原麻理菜在今年聖誕節又有最新作品「分手通知燈」，只要偵測到社群平台上有人宣布分手或是相關消息，燈泡就會立刻亮起來！雖然看似沒用，卻受到超多單身族群歡迎，紛紛表示「亮一次我就開心一次」。

藤原麻理菜16日在自己的Twitter發佈一支影片，只見當燈泡連接上電腦後就開始不固定頻率的閃爍。內文則寫到，「我真的很討厭聖誕節，反正都是要一個人過，所以我決定要發明這顆『分手通知燈』。」

另外，藤原麻理菜也在自己的部落格上說明了發明理由和製作過程，她表示，「我很想幫耶穌過生日，但我只要看到情侶在聖誕節出雙入對時，我就會覺得好孤獨」。

▲藤原麻理菜發明的「分手通知燈」。（圖／翻攝自藤原麻理菜部落格）



分手通知燈利用IFTTT應用程式連接到Twitter，因此只要有人在Twitter上發佈分手消息或搜尋關鍵字時，燈泡就會發出溫暖的黃光。據悉，藤原麻理菜為了要讓孤獨的大家感到非常溫暖，因此採用了像黃昏夕陽的黃色。

雖然這個分手通知燈看起來超沒用，但一發佈後受到許多網友的好評，紛紛表示「聖誕節的情侶真的有夠多，最好一直閃！」、「一直閃我都不嫌煩」、「亮起來的那刻真的好療癒」，還有人直呼這項發明根本可以拿諾貝爾發明獎！

26歲的藤原麻理菜有著「日本宅天才發明家」之稱，曾經發明過為了治好不想上班症狀的「鈔票打臉機」、替單身族群發明的「壁咚機」等等，幾乎每件作品都「廢到笑」，雖然看起來沒用處，但是超療癒，因此也受到許多人歡迎，目前已經有200多個大大小小沒用的發明。