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5歲天使妹表演中不斷「比中指」！媽急壞...網知真相卻笑翻

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▲ 女童打扮成天使表演，卻在台上比出中指嚇壞觀眾。（圖／取自Carla Bovingdon臉書）

實習記者謝汶穎／綜合報導

英國一名5歲女童日前在一場聖誕活動中，打扮成天使進行表演，但她卻在20分鐘內，一直舉起「中指」對著觀眾，讓許多人嚇了一跳。

LADbible 報導， 5歲的埃拉（Ella）在英國艾塞克斯郡（Essex）舉辦的一場聖誕活動中，身上穿著純白的洋裝，頭上還帶著閃亮的頭飾，打扮成一個可愛的天使，看起來相當純真，但在表演途中卻做出非常不天使的舉動。原來埃拉在表演的20分鐘內，一直舉著她的「中指」，讓台下的人覺得非常納悶。

當時正坐在台下觀看女兒表演的33歲卡拉（Carla Bovington），很快就注意到了女兒的異狀，並查察出埃拉其實並不知道這個手勢的意思，埃拉會舉起中指是因為她被小鉤子勾到，所以想讓媽媽確認她有沒有受傷，但因為還在表演中，卡拉沒辦法立刻到她的身邊查看，才會讓埃拉在20分鐘的表演中，一直比出這樣不雅的手勢。

卡拉解釋，埃拉在過程中舉起「兩隻中指」，是想要比對一下之後，先自己確認有沒有傷口，才會做出這議的舉動，「她並不了解這個手勢代表了什麼。」

在半小時的表演中，埃拉花了超過一半的時間在確認自己的中指，台下的觀眾在知道原因後也忍不住笑了出來，紛紛稱埃拉的行動「無辜又可愛」！

事後，卡拉將女兒表演中逗趣的行為分享到網路，許多網友都被逗笑了，覺得埃拉好可愛。埃拉得知自己在網路上深受網友喜愛後感到相當開心，她表示感謝但仍舊不了解大家為什麼要笑。對此卡拉說，「等她長大了，我會再把照片拿出來給她看」。

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