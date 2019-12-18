政見會／「韓國瑜可能已經忘記了世界」 蔡英文：他出國大概比較常去大陸

記者陶本和／台北報導

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間7時登場。總統蔡英文在第三輪發言時，針對國民黨總統候選人韓國瑜批評世界忘記台灣，回嗆韓國瑜可能比較少出國，大概是出入大陸比較多，或是比較少關注國際情勢，「與其說世界忘記台灣，不如說韓國瑜可能忘記了世界」。

▲2020總統政見發表會，蔡英文發言。（圖／中選會提供）



針對韓國瑜批評，世界忘記台灣一事，蔡英文表示，可能韓國瑜比較少出國，或是比較少關注國際情勢跟國際友人的評價，大概是出入大陸比較多；她說，只要出國大家講到台灣，都覺得台灣是很好的地方，台灣有很多令人羨慕的地方，「與其說世界忘記台灣，不如說韓國瑜可能忘記了世界」。

至於韓國瑜時常掛在嘴邊的「苦人、庶民」一事，蔡英文表示，韓國瑜當選市長原本有機會替高雄好好做事，不過他落跑，急著選總統，拋下市民，「高雄發大財了嗎？大家憑什麼相信可以為台灣發大財，他只是把苦人跟庶民當成選舉工具而已」。

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