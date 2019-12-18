韓國瑜評蔡英文政見會表現：她沒喊中華民國萬歲、用大量網軍資料批判我

記者呂欣玫／台北報導

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間7時登場，藍綠橘總統候選人首度在鏡頭前交鋒，發表2020總統參選政見。國民黨總統候選人韓國瑜會後受訪時表示，對總統蔡英文比較覺得遺憾的有兩點，她的一些批判過於狹窄，大量運用了網路上1450的帳號來批判我，又是民進黨養的網軍的資料來批判我，「我是非常遺憾的。」

被問及對自己與對手的表現如何？韓國瑜說，他不會幫自己打分數，這樣不太好，但對蔡英文比較覺得遺憾的有兩點，第一，她始終沒有喊出中華民國萬歲，或台灣獨立萬歲，沒有把整個中華民國未來要帶領2300萬人往哪個方向走講清楚。

第二，蔡英文一些批判過於狹窄，大量運用了網路上1450的帳號來批判我，又是民進黨養的網軍的資料來批判我，我是非常遺憾的。

▲2020總統政見發表會，韓國瑜聯訪。（圖／記者林敬旻攝）



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