18歲情侶「麥當勞夜班打工」存錢讀大學　操作飲料機竟觸電慘死

▲祕魯一對情侶英加（右）與男友扎帕塔（左）在麥當勞上夜班打工，卻雙雙被飲料機電死。（圖／Gabriel Campos Zapata臉書、免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

祕魯首都利馬（Lima）傳出一起意外，18歲情侶英加（Alexandra Porras Inga）與扎帕塔（Gabriel Campos Zapata）在麥當勞上夜班，為了讀大學打工存錢。女孩15日清潔廚房、操作飲料機時突然觸電，男友發現異狀，趕緊前來救援，卻也跟著受害。醫護人員趕到現場時，2人已經沒了生命跡象。麥當勞表示，全國分店將關閉2天哀悼，但許多年輕人17日來到餐廳外示威，抗議工資低廉、遭到剝削等惡劣的勞動條件。

據《太陽報》報導，這一對情侶剛從高中畢業，在自由部落（Pueblo Libre）一間麥當勞上夜班，存錢上大學。英加15日凌晨清潔廚房時，操作飲料機卻觸電，扎帕塔想要幫助女友，也被慘遭電擊。醫護人員趕到現場，但2人已經死亡。

檢察官下令展開刑事調查，要求「蒐集店長、經理以及所有員工的說法，檢查電力設施、安全系統、工作意外的預防措施，以及事件發生時受害者的工作環境與條件」，也會查證「消防隊員被拒絕入店」的說法。

▲麥當勞員工慘遭電死，受害者家屬想要控告地方政府疏於監督。（圖／達志影像／美聯社）

扎帕塔的母親說，「我們沒有得到具體的說法，只知道那是一次漏電意外。」英加的媽媽透露，女兒曾抱怨，被迫在沒有手套、靴子等安全配備的情況下工作，有時必須排班、工作12小時。辯護律師卡莫納（Elizabeth Carmona）表示，有證據顯示廚房電線外露，將員工生命置於危險之中，家屬們將要控告地方政府疏於監督。

祕魯的麥當勞公司對此表達遺憾，將國內所有分店將關閉2天，哀悼「合作者的死去」。特許經營商Arcos Dorados表示，「我們正在努力確認事件的細節，持續提供調查所需的一切。」法律代表埃里亞斯（Ricardo Elias）說，「警察已經做好所有程序，我們做為一間公司，將會配合提供他們所有資訊與所需空間。」

▲▼祕魯首都利馬（Lima）的年輕人17日聚集在麥當勞分店之外，抗議工作條件惡劣、薪資待遇低廉。（圖／路透）

《衛報》報導，祕魯許多年輕人17日來到麥當勞各分店之外，抗議工資低廉、勞工法規鬆懈、健康與安全標準低落，訴求改變遭到剝削又危險的勞工市場與環境。勞動部長卡塞雷斯（Silvia Cáceres）說，「如果這些年輕人的人權遭到侵犯，我們將會進行制裁，雖然金錢並不重要，因為生命是無價的。」

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