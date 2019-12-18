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新莊骨董店好熱鬧　客人都開雙B提現金袋...警監控真相大白

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記者張君豪／台北報導

新北市新莊區一間骨董店每天門庭若市，營業半年每天都有金主開雙B名車提著裝滿現金的提袋上門，但這間骨董店卻沒賣出幾件骨董相當特別！原來刑事局與新北警方長期監控，該店林姓業者根本就是經營地下匯兌、職棒簽賭業者，警方監控見時機成熟攻堅，當場逮捕林姓主嫌等8人並搜出250多萬現金。

▲刑事局偵七大隊選前破獲兩起地下匯兌業者案件。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局移送新北市新莊區某骨董店不法業者從事地下匯兌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊選前破獲兩起地下匯兌業者案件。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵七大隊第三隊移送地下匯兌吳姓業者。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊第二隊日前追查一件「打電話假綁架」詐欺車手案件，發現該集團多名歹徒騙取民眾鉅款後，都前往新莊該間骨董店內而且「拎著現金進去，空著手離開」警方研判該骨董店可能是歹徒用來匯集贓款及洗錢的詐欺水防，日前報請新北地檢署檢察官指揮，並與新北海山、新莊、林口警分局共組專案小組監控調查。

▲刑事局偵七大隊選前破獲兩起地下匯兌業者案件。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵七大隊選前破獲兩起地下匯兌業者案件。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵七大隊選前破獲兩起地下匯兌業者案件，查扣大筆新台幣、人民幣贓款。（圖／記者張君豪攝）

專案小組日前見時機成熟收網，當場查扣包含現金新台幣253萬餘元、帳冊1本、電腦主機2台、螢幕4台、傳真機1台、空白本票1本、毒品咖啡包10包、手機17支等犯罪贓證物。

刑事局指出，林嫌（44歲、有公共危險、槍砲等前科）在新北新莊區開設骨董店，但經營半年並沒有賣出多少骨董，每天卻都有各路人馬上門送錢，警方逮捕他後，發現他利用大陸申請的銀行帳戶和網銀軟體，收受詐騙集團贓款後以大陸帳戶調度資金匯給歹徒指定的對岸帳戶，並居間收取手續費藉此牟利，歹徒得手贓款也藉此管道洗錢。

林嫌對外自稱「至尊盟」大哥，但他是否有幫派背景，警方表示仍需調查。他到案後否認有洗錢、經營職棒簽賭等犯罪行為，訊後遭警方依賭博、違反銀行法、洗錢防制法移送法辦，經檢察官複訊後裁定10萬元交保候傳。

偵查第七大隊第三隊18日也宣布破獲一地下匯兌集團：警方從一詐欺轉帳水房案抽絲剝繭，發現謝嫌主嫌曾將購買電子菸，卻把款項透過地下匯兌業者轉匯至中國大陸，警方分析金流發現有疑。

刑事局經報請檢方指揮偵辦，並鎖定45歲吳男等5人所組地下匯兌集團，透過在兩岸間從事生意之便，以人頭帳戶或交收現金方式，以甲地收款、乙地同時放款方式賺取匯差，12月11日於北高兩地將5嫌查緝到案送辦，並查扣現金新台幣300萬元、人民幣3萬元和一批儲蓄保單（市值新台幣2000萬元），清查通匯金額超過新台幣1億元。

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