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貼韓國瑜假消息　警揪《台北惡棍》粉專管理員！無業開BMW到案

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記者張君豪／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜去年委託律師到刑事局電偵大隊，對臉書粉絲專頁《台北惡棍》中散播：「韓國瑜唸的是『東吳大學英文系夜間部』，然後告訴我白天Student？白天你根本不用上課，晚上還翹課去美國商會打工？我實在很憂心這種素質的候選人，滿口謊言的候選人，到底跟腐敗的蔡衍明系列媒體，要一起把台灣帶入怎樣的泥淖才肯罷休？」怒告公然侮辱、加重誹謗兩罪，刑事局電偵大隊7日約談該粉專管理員，現住台北市的張姓男子（29歲、多項前科）到案說明。

▲韓國瑜提告，警8日揪出臉書台北惡棍負責人送辦（圖／記者張君豪翻攝）

▲韓國瑜提告，警8日揪出臉書《台北惡棍》負責人送辦（圖／記者張君豪翻攝）

▲韓國瑜提告，警8日揪出臉書台北惡棍負責人送辦（圖／記者張君豪翻攝）

▲警8日揪出臉書《台北惡棍》負責人送辦，張嫌經常偽裝自己是旅美富商躲避警方查緝（圖／記者張君豪翻攝）

張男目前並無正當職業，但到警局應訊時卻開著BMW豪華跑車，顯然身家相當闊綽，警方指出，張嫌在《台北惡棍》粉絲專頁PO文不斷營造自己在美國經商、生活的假象，實際上卻是躲在台北市自宅內上網帶風向。

警方說，雖然張男是臉書粉絲專頁《台北惡棍》實際管理員，警方認定他扮演旅美富商，卻透過網路散播不實攻擊韓國瑜的言論。上述PO文指稱韓國瑜是東吳英文系夜間部學生，但卻遭韓國瑜陣營秀出畢業證書澄清，韓是該系日間部學生，所以《台北惡棍》發文明顯與事實不符。

▲刑事局電偵大隊副大隊長林明俊說明案情。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局電偵大隊副大隊長林明俊說明案情。（圖／記者張君豪攝）

案件經韓國瑜委任律師在2019年9月向刑事局電偵大隊提告，警方抽絲剝繭才過濾出經營臉書粉絲專頁《台北惡棍》的旅美富商，居然是居住在台北市、目前並無正當職業的張男，張到案後還卸責撇清，否認所有犯行，並自稱自己在大陸做生意，因此收入和經濟狀況不錯。

但警方卻查不到他近年有出境前往大陸的紀錄，加上張到案後否認幕後有任何政治人物、團體接洽合作、教唆犯案，而且否認該粉絲專頁貼文是其所發，應訊過程完全不配合並行使緘默權，但警方根據網路使用的電磁紀錄確認他涉案明確，訊後依違反妨害名譽、加重誹謗、總統副總統選罷法等罪嫌送辦。

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