娘家大紅麴爆假貨！她臉書訂購竟收到大陸威海貨　民視怒提告

▲娘家大紅麴熱銷卻出現仿冒品，民視9日大動作派代表到刑事局報案提告，圖左為大陸黑心商品。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

民視近年進軍生技保養產業，特地請到台大生化科技系名譽教授潘子明領軍代言，民視旗下娘家大紅麴、益生菌都成為熱門商品；刑事局日前接獲民視檢舉，指稱有臉書一頁式賣家涉嫌把原價高達2580的「娘家大紅麴」改成6瓶2千元價格販售，並聲稱是民視娘家過年期間的福利品，結果民眾收到卻是對岸大陸山東省藥廠製作的黑心商品，民視委託律師提告賣場違反商標法、健康食品管理法，詐欺等罪，警方證實受理偵辦。

▲娘家大紅麴熱銷卻出現仿冒品，買到假貨的曾女9日中午到刑事局報案（圖／記者張君豪攝）

民視法務主任陳倩芸9日到刑事局正式提告，陳倩芸表示，民視娘家大紅麴正品是30顆鋁箔盒裝，一盒定價2580元，但是該臉書賣場卻以每盒60顆裝，1080元低價販售，標榜買6瓶還有2千元優惠價。

▲娘家大紅麴熱銷卻出現仿冒品，民視9日中午由法務主任陳倩芸到刑事局正式提告。（圖／記者張君豪攝）

1月2日有固定購買民視保養品的消費者不察下單購買，卻發現該賣場出貨的大紅麴膠囊來自大陸山東省威海市，製造商是「威海南波灣生物技術有限公司」生產的「納豆紅麴膠囊」，但記者檢索網路商城，該公司生產的紅麴膠囊一罐網路售價僅要30-40元人民幣，該賣場業者不但低價批購來源不明的紅麴膠囊，還以5倍價格在台灣販售。

▲娘家大紅麴熱銷卻出現仿冒品，這類商品在大陸網路賣場僅價值30~40元人民幣。（圖／記者張君豪攝）

刑事局指出，臉書一頁式賣場詐騙有下列特徵、包含網頁上沒有公司地址、客服電話（或沒人接聽）、只留下電子信箱或通訊軟體帳號。售價明顯低於市場行情。常以限時或倒數方式吸引消費者。號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退等，底下留言都是正評，沒有負評。詐騙賣場要求消費者只能用貨到付款或信用卡刷卡；網頁大多粗糙不精美。

刑事警察局再次呼籲，民眾網路購物時：請慎選標示清楚、信譽良好的購物網站及賣家，各大知名購物網站有提供交易保障，且切勿貪圖折扣而私下交易。警方證實民是已委託法務代表提告，目前正循線深入偵辦。

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