猜不透謝和弦！　塗鴉後現身派出所獻唱新歌　再到中時大樓贈雪茄致歉

▲謝和弦16日中午赴中時大樓贈雪茄給保全員展現善意。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

16日上午知名歌手謝和弦繼日前到中國時報大樓噴漆塗鴉寫上「幹」字抒發心情，遭警方以社維法移送後，16日中午11點50分，他又無預警到萬華警分局大理街派出所報到，央求警員帶他到中國時報大樓找保全「交朋友」；面對媒體詢問，他強調「我今天沒有很氣憤、我就是去交朋友的！」

▲謝和弦16日在警員陪同下，中午赴中時大樓贈雪茄給保全員。（圖／記者張君豪翻攝）

他對著媒體侃侃而談解釋當天塗鴉的前因後果，「有人說跪著才能賺大錢，我們不用跪就可以發大財了了！就這樣」、「你不要把我們台灣人當做塑膠的」。

對於媒體詢問他今天去中國時報大樓的目的，謝和弦表示，「我今天就是跟大家去交朋友的」，「今天沒有很氣憤、我就是去交朋友的」，接著謝和弦考慮一下，再解釋他去中時大樓塗鴉的原因，「我覺得他們（中時）亂寫、公然侮辱我。」

謝和弦今天心情似乎相當好，他說他先到大理街派出所，分享他用台語創作的新歌獻唱給警員聽，「這是台灣人的新創作，但是我已經唱過了、現在不想再唱了！」媒體詢問他對於接連塗鴉行徑是否後悔，謝回答：「該說都說了，該做都做了，我不後悔。」

接下來他又難掩情緒，當場怒吼說：「幹！你當作我們台灣人塑膠做的歐」，緊接著在轄區警所所長陪同下，前往中國時報大樓向保全員致歉，過程並未發生任何衝突。

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