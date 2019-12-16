獨／謝和弦霸氣掃光「喬神雪茄」　直送中時大樓致歉保全喊：peace！

記者張君豪／台北報導

知名歌手謝和弦繼日前在新北市吸大麻被捕後，14日凌晨又攜噴漆罐到台北市萬華區中國時報大樓外牆塗鴉、他用紅色噴漆寫下等人高的巨型「幹」字遭警方帶回依社維法送辦，之後還回馬槍二度塗鴉，讓警方和時報大樓保全員疲於奔命；16日中午謝和弦無預警先到萬華警分局大理街派出所向警察致意並獻唱新歌，然後再赴時報大樓向保全致歉「我是來交朋友的！peace！」

▲謝和弦16日中午赴中時大樓贈雪茄給保全員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲謝和弦在派出所內忘情獻唱自己創作的台語歌。（圖／記者張君豪翻攝）

沒想到謝和弦也有顆溫暖細膩的心，原本萬華警方擔心他去時報大樓恐怕再爆發進一步衝突，警員為了兩邊安全只好跟著他。謝和弦沒有直接去時報大樓，而是就近前往萬華區和平西路三段某知名菸酒商。

謝和弦進入菸酒店內直接指名選購相當高檔的古巴雪茄羅密歐與茱麗葉(Romeo y Julieta)，謝和弦想叫直接購買一盒當作致贈中時保全員的禮物，後來因為店內存貨不足，他便花了3千5百元掃光店內僅剩的8支該款高檔雪茄，謝和弦向店員解釋，這款雪茄也是籃球之神麥克．喬丹（Michael Jordan）喜愛的古巴雪茄之一。

由於該系列雪茄單支約在400元到450元之間，一盒雪茄25支裝價格更在約2萬元新台幣之譜，謝和弦大手筆買高價雪茄請中時大樓保全員共享，道歉「交朋友」誠意相當明顯。對此菸酒店老闆娘接受《ETtoday新聞雲》記者電訪證實：中午店內的確有染頭髮、全身刺青的年輕男子來購買該款雪茄，但因為店內存貨不夠僅剩下開盒的散裝雪茄，該名男子就花了3500元把店內僅剩的8支該款雪茄買光。老闆娘驚訝表示：「我真的看不出來他是歌手謝和弦」

謝和弦從一天連犯兩次噴漆塗鴉挑釁中國時報，隔兩天在赴派出所現場原創新曲、買高檔古巴雪茄當贈禮致歉，前後態度轉變之大，不僅警方和中時大樓保全摸不著頭緒，也讓大家搞不清楚謝和弦究竟是一時情緒闖禍，還是為了政治立場選擇比較激烈的手段表達意見。



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