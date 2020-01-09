超諷刺！拿中選會反賄選文宣袋裝錢買票　竹縣某立委候選人執行長收押

記者張君豪／台北報導

刑事局9日下午宣布查獲新竹地區平地原住民立法委員候選人樁腳現金買票案，刑事局指出，新竹警方去年11月接獲情資，本屆一名平地原住民立委候選人的馬姓競總部執行長涉嫌現金買票，檢警見時機成熟。1月8日兵分多路發動搜索，並傳喚馬姓執行長及發送收受買票現金的民眾共26人，其中馬姓執行長遭檢察官聲押禁見獲准，全案擴大偵辦，後續不排除約談該立委候選人。

▲刑事局宣布偵破新竹某原住民立委候選人競總人員賄選買票案，現場查扣買票贓款。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局宣布偵破新竹某原住民立委樁腳買票案件，樁腳用中選會的反賄選文具袋來裝賄款格外諷刺。（圖／記者張君豪攝）

刑事局指出，馬姓男子為該立委候選人「竹竹苗」競選總部執行長，去年11月假借部落餐會名義，宴請約20位當地居民，席間再私下把居民叫去角落，交付1000元至6000元不等現金，並要求對方選舉時務必支持該立委候選人。

讓警方感到諷刺的是：馬姓男子居然利用中選會發放給民眾宣導反賄選、上面印有「鈔票換選票、肯定搞一票」的塑膠文件袋裝盛買票贓款，警員收網時看得頻頻搖頭。

檢警依買票違反候選人選舉罷免法，昨天發動搜索馬姓樁腳位於新竹市的住所，扣得手抄名冊、手機、紅包袋等物，並同步傳喚26人到案查證，檢察官訊問後，有收受買票現金的民眾嚇得立即繳回共8000元賄款，馬姓執行長遭法院聲押禁見獲准，目前全案擴大偵辦。

【其他新聞】

►驚！東吳大學情侶陳屍租屋處陽台 愛樂社成員女上吊男頸有勒痕真相竟然是

► 貼韓國瑜假消息 警揪《台北惡棍》粉專管理員！無業開BMW到案



► 明道哥哥負債千萬傳訊「洩尋短意圖」 帶走妻兒後輕生！3遺體被發現還有餘溫

►獨／明道胞兄勒斃妻兒後自盡 手機電量滿格未鎖「與友人對話」曝

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！