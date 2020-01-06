4年輕弟爽開名車！住信義區高級飯店…警破門見這幕　一查1年金流達「5.56億」

記者張君豪、戴若涵／台北報導

刑事局偵查第一大隊2019年間接獲線報，一群年輕人駕駛高級名車，更在入住台北市信義區一間高級飯店後足不出戶，讓人起疑。經追查後發現，以蔡姓主嫌為首的4名犯嫌竟將飯店房間當作網路賭博機房，警方等待時機成熟，將4人逮獲，並扣下不法所得29萬2700元。

▲▼刑事局破獲16人涉嫌經營網路賭博及選舉賭盤案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

回顧偵辦過程，刑事局在2019年10月中旬接獲線報後，隨即報請台北地檢署指揮偵辦，循線追查後掌握蔡姓、陳姓、游姓、曹姓等4名犯嫌在飯店內經營網路賭博機房的相關事證，等到同年11月5日見時機成熟，隨即與信義分局發動搜索，當場將4人逮捕。

另外，警方也查扣現場電腦4台、手機6支、現金29萬2700元、點鈔機1台、存摺1本、U盾1個、印章1個、銀行晶片卡1張、證件影本1張，但專案小組深入追查後發現，除了蔡嫌等4人外，另外還有其他組頭在經營賭博球版牟利，決定擴大偵辦。

從賭博簽注網站的上游代理組頭到會員賭客，刑事局為刨根，於2019年12月24日至30日期間向台北、桃園、台中、雲林、嘉義、台南、橋頭及高雄地方法院聲請20張搜索票執行，現場查獲張姓組頭、王姓賭客等共計9人，併查獲郭姓、陳姓組頭及陳姓賭客等3人涉嫌經營簽注選舉賭盤案件，共計查扣電腦8台、手機8支、現金2萬5000元及中信存摺等證物。經統計近一年賭金總額高達新台幣5億5千6百萬元。

▲警方逮補4人後深入追查，再逮獲12人 。（圖／記者張君豪翻攝）

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