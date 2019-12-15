謝和弦塗鴉秀戰果！臉書PO「幹」字圖：當台灣人塑膠做的喔？

記者張君豪／台北報導

日前才因持有吸食大麻遭新北市警方逮捕的32歲知名歌手謝和弦，12月14日凌晨5點多又傳出脫序在台北市萬華區中國時報大樓外面以噴漆噴紅色的幹字，中國時報警衛發現後報警處理，當天上午謝和弦又返回現場亂噴綠漆、由於事後中國時報暫不提告，萬華警方先後兩度依歌手謝和弦函送社會秩序維護法裁處。

▲謝和弦對中時大樓噴漆塗鴉後，透過臉書自po文秀戰果。（圖／翻攝畫面）

由於謝和弦兩度到北市中國時報大樓噴漆、也讓萬華警方累得人仰馬翻調閱監視器蒐證，才能確認他的反覆犯行。謝和弦噴漆塗鴉後，還利用自己臉書刊登自己塗鴉寫下約等人型大小、長寬各約1.5公尺的「幹」字。抒發自己心情。

歌手謝和弦塗鴉犯案後，透過自己臉書和LINE續傳軟體上兩張分別為中國時報大樓、和自己塗鴉作品照片；貌似相當得意的向朋友表示：「要去大理派出所」當朋友關心問：「怎麼了？」他則表示：「當我們台灣人塑膠做的喔！」他下手在中國時報大樓二度噴漆塗鴉的動機不言而喻。

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