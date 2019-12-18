張善政偕張嘉郡聽心聲　毛巾業盼設產專區改稅法

▲「與毛巾業者有約」座談聽心聲，除了張善政和張嘉郡，雲林縣政府總顧問張清良、虎尾鎮長丁學忠、雲林縣議員黃美瑤、王鈺齊、李明哲及國民黨雲林縣黨部主委許宇甄也到場，一起聽基層毛巾業者的心聲。



圖、文／張嘉郡競選辦公室提供

中國國民黨副總統候選人張善政12月16日下午偕同雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人張嘉郡，在台灣毛巾業大本營的虎尾，與毛巾業者座談聽心聲，張善政在會中直言，若當選後將廢除「一例一休」法條，建立勞資雙方的信任，張嘉郡強調，深深感受到毛巾業者的不安全感及受到不公平待遇，若當選一定繼續致力改善毛巾業的經營環境，毛巾業者發言時建言，盼設立產業專區及修改稅法。

「與毛巾業者有約」座談聽心聲，除了張善政和張嘉郡，雲林縣政府總顧問張清良、虎尾鎮長丁學忠、雲林縣議員黃美瑤、王鈺齊、李明哲及國民黨雲林縣黨部主委許宇甄也到場，一起聽基層毛巾業者的心聲。

與會毛巾業者中，包括雲林縣毛巾產業科技發展協會理事長李應興、台灣區毛巾商業同業公會理事長陳永元、雲林縣毛巾產業科技發展協會創會長周清源、雲林縣毛巾產業科技發展協會副理事長周信蒼，毛巾業者說，現在雲林毛巾業有不少家是三代同堂，仍在力拚毛巾業的新創意與新發展。

毛巾業者李應興指出，張嘉郡擔任立委時，與毛巾業者一起對抗中國大陸毛巾的反傾銷行動，至今業者銘記在心，希望張嘉郡再進國會時，持續協助業者爭取改善經營環境而打拚，業者首先舉出製作一條毛巾從棉花進料到完成，要經過五個工序（工廠），卻被徵收五次稅款，成本增加對出口競爭力影響很大，希望能修改稅法，提升毛巾業的外銷競爭力。

業者陳永元建議設立毛巾產業專區，以解決業者廠房土地、廢水排放等問題，不要讓業者面對環保稽查動輒被開罰新台幣二萬元至六萬元不等；第一代經營者周清源說，早年許多毛業者設廠打拚，拚出台灣毛巾產業大本營的虎尾基地，如今面臨法令修改，工廠土地能否就地合法化問題待解，希望新政府能關心重視；業者周信蒼則建議設置長青工作坊，讓奉獻毛巾業一輩子的長者，也能繼續傳承經驗。

虎尾鎮長丁學忠則表示，希望照顧在地毛巾產業得到更多發展，未來毛巾博物館、產業專區的設置，將是鎮公所努力的目標。雲林縣議員黃美瑤、王鈺齊則希望雲林虎尾毛巾業未來能走向國際化的觀光導向有更大發展空間，總統候選人韓國瑜妻舅的李明哲，稱許張善政的務實，關心並有能力解決毛巾業者的經濟議題，相信未來新政府當選後將以落實人民的需求為重點。

張嘉郡說，深深感受到毛巾業者的不安全感及受到不公平的待遇，反傾銷議題、土地使用分區辦法的相關規定等都要面對，她現場問業者對產業專意願，大家同聲回答非常需要，張嘉郡表示，既然有意願，接下來尋找土地，雲林縣內仍有許多糖廠土地，將以爭取中科二期經驗尋求解方。

張善政指出，「一例一休」法條引起勞資雙方互相不信任，這對台灣經濟與企業發展影響很大，未來如果當選，第一件要廢除的就是「一例一休」法條，至於未來設置毛巾產業專區，只要業者有意願，土地由政府來找，朝向中小型產業聚落工業區方向努力，再者，非常贊成推動毛巾國際觀光，讓台灣毛巾在世界舞台更發光發亮，而銀髮族毛巾工作坊也值得執行，對於不適宜又複雜的法令，將建立「大家來修法」平台，接受各方建議，政府彙整修法，落實以人民需求為優先的執政作為。張善政在座談會後，偕同張嘉郡前往褒忠鄉馬鳴山鎮安宮參拜，受到鄉親熱情歡迎。