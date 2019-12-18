張善政吐心聲：1/11之後想學「芬蘭人體會生活」　發言人驚呆：你才說有信心

▲張善政直播吐露心聲，明年1月11號之後想學芬蘭人體會生活。（圖／翻攝自張善政臉書）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨副總統候選人張善政17日晚間在臉書開直播，探討韓國瑜所主打的交換學生議題，在對談的過程中，卻突然吐露心聲，在明年1月11號之後，也想要向芬蘭人一樣體會生活，讓擔任節目主持的辦公室發言人黃曼昕當場驚呆，「你今天才一直說你有信心」。

張善政的直播節目「集智台灣」，邀請到輔大副教授林耀南、前往芬蘭交換的台大護理系學生劉同學、還有一位來自西班牙的交換生，一起探討交換學生的相關議題。

台大護理系的劉同學在直播中經驗分享表示，前往芬蘭交換之後，個性上比較明顯的改變，就是懂得學習芬蘭人如如何體會生活，過去都把事情排得滿滿的，現在就會安排更多一個人思考的空間。

張善政聽完秒回，「明年1月11號之後，我也想這樣子」。發言人黃曼昕聽完當場驚呆表示，「你今天才一直說你有信心，有信心你1月11號之後事情更多啊！」

張善政回答，「不會，不會，選上以後會有很多人來幫忙」。接著他才把話題帶開，歐洲人很知道情趣，不會從早忙到晚。

▲張善政呼籲台灣的大學教育工作者，最近可以積極建立姐妹校的交換學生網路。（圖／翻攝自張善政臉書）



張善政也在節目中強調，一開始的政策是「遊學」，但是定義的更精準應該是「交換學生」，能夠交換學生的前提，就是能夠跟外國建立姐妹校關係，只要建立交換學生計畫，學費就能夠省下來，相關的經費就可以讓提供給更多學生參與交換。

張善政對大學教育工作者呼籲，如果想要充分運用韓國瑜交換學生計畫的學校，可以在這1、2年廣泛建立起自己大學的姐妹校網路，不用擔心學生沒有錢，建立起網路卻沒有人去，一但網路基礎打好，只要韓國瑜當選就會提供補助，學生自然可以成行。

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