韓國瑜否認給「王小姐」錢買房怒告…遭週刊打臉　吳子嘉：總統候選人說謊

記者羅志華／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜在12月17日晚間，遭週刊報導匯款600萬給「王小姐」買房，韓辦12月18日緊急召開記者會澄清，發言人王淺秋更痛批「到底夠了沒！？」；而最先爆出「王小姐」的美麗島電子報董事長吳子嘉，卻遭韓國瑜提告妨害名譽，吳子嘉直言，「韓國瑜當初否認提供資金給王安莉小姐，現在卻被周刊證實，根本是公然說謊」。

▲美麗島電子報董事長吳子嘉，先前爆料韓國瑜給「王小姐」錢買房挨告，如今遭週刊證實，讓他直批「總統候選人公然說謊」，2人的官司也將等「選後」再處理。（圖／記者羅志華攝）

北院12月18日開庭，韓國瑜委任律師表示，從未說過要與吳子嘉「和解」，只要他公開澄清報導內容不實就會「撤告」，律師強調，韓國瑜目前在選總統，若傳出要與吳子嘉「和解」，恐讓外界作延伸解讀，且吳子嘉所提的澄清稿也無法明確澄清，若只登在美麗島電子報上，更是「根本沒人看」，雙方目前仍無共識。

吳子嘉委任律師表示，對於澄清內容及刊登形式都能再討論，而韓國瑜委任律師，也「大方」給出1個月準備時間，表示「選後」再來處理。

吳子嘉庭外受訪表示，周刊報導韓國瑜跟王安莉有600萬資金往來，應有其依據，與我當時揭露韓國瑜給「王小姐」購屋資金一致，而他當時卻否認這個部分，這很明顯是韓國瑜身為總統候選人卻「公開說謊」，至於韓國瑜稱當時「長期失業」，又是從哪生600萬給王安莉，也有待他再向外界澄清。

吳子嘉私下表示，這次周刊報導的「600萬事件」，恐怕只是爆料的第一波，隨著選舉將近，韓國瑜未來恐面對更多「挑戰」。

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