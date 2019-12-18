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新竹縣立委大選　2選區情勢未明！選民坐等三角督結果

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▲新竹縣立委大選　2選區情勢未明！選民坐等三角督結果。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹縣立委第2選區，格外引起外界矚目。（合成圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

2020立委大選新竹縣由1席增為2席，第1選區由現任立委林為洲出面應戰對抗綠黨余筱菁、國會政黨聯盟吳旭智、民進黨周江杰等5人。而第2選區則由民眾黨林碩彥、綠黨陳冠宇、國民黨林思銘、民進黨鄭朝方、國會政黨聯盟邱靖雅等7搶1。

▲新竹縣立委大選　2選區情勢未明！選民坐等三角督結果。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲地方人士斷言，第1選區中現任立委林為洲仍享有絕大優勢。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

新竹縣一直以來都是國民黨的鐵票區，以往年大選為例，藍綠基本盤約6.5比3.5，也因此民進黨一直以來都將此區歸為艱困選區。2020立委選舉新竹縣由1席增加為2席，面對現任立委林為洲求連任的強大壓力，第1選區的候選人甚至幾度難產，最後終於敲定由周江杰代民進黨出征。

▲新竹縣立委大選　2選區情勢未明！選民坐等三角督結果。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲現任縣議員邱靖雅與國民黨籍林思銘的票源多有重疊，也讓外界特別關注。

除了兩大黨角逐，還有綠黨籍新竹縣議員余筱菁、國會政黨聯盟籍新竹縣議員吳旭智、無黨籍參選人傅家賢及劉復嵐加入戰局，不過據地方人士表示，2020立委大選中現任立委林為洲仍佔有絕大優勢，地方人士也坦言「要翻盤有困難」。

▲新竹縣立委大選　2選區情勢未明！選民坐等三角督結果。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲鄭朝方大膽運用國旗、紅藍配色等元素，成功擺脫藍綠成見引起認同。

而第2選區包括竹北市東區、竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉與五峰鄉，民進黨由2018參選新竹縣長的鄭朝方再戰，秉著一貫的政治新美學風格主打「新方向」理念，鄭朝方罕見的堅持「不攻擊、不口水」的作戰模式，甚至競選看板中大膽的運用紅色、國旗等元素，鄭朝方曾說：「我從不被顏色綁架，誰說綠色只能代表民進黨，誰說國旗只有國民黨能用？」而之所以選擇用國旗、紅色、綠色等元素作為看板主色，也只是因為單純「因為排板好看」。

對於一貫的藍營鐵票區，原本呼聲最高的國民黨籍候選人林思銘卻因為日前失言風波以及同區競爭對手邱靖雅的「擁韓效益」影響之下，票源多有重疊，使得藍營鐵票遭受空前威脅。2020新竹縣第2選區也因此面臨三角督，鹿死誰手，新竹縣民眾也相當好奇。

▲新竹縣立委大選　2選區情勢未明！選民坐等三角督結果。（圖／記者陳凱力翻攝）

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