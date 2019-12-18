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【桃園立委第一選區】陸空戰對峙　年輕選票成藍綠PK勝負關鍵

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▲桃園第一選區立委選舉，年輕選票成藍綠勝負關鍵。（圖／市府提供）

▲桃園第一選區立委選舉，年輕選票成藍綠勝負關鍵。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020立委大選，候選人18日完成選號抽籤。桃園市第一選區藍、綠兩黨各提名候選人1號陳根德和2號鄭運鵬，另有無黨籍3號楊淂鉉、民眾黨推出的4號陳泓維和一邊一國行動黨的5號沈育和等5人參選。隨著選戰熾熱，預料仍回歸藍綠對決局面，惟龜山與蘆竹兩區近年來，激增的移入年輕人口選票，將成為藍綠勝負的關鍵。

▲桃園第一選區立委選舉，年輕選票成藍綠勝負關鍵。（圖／市府提供）

▲▼陳根德和鄭運鵬是「陸戰」和「空戰」對峙。（圖／翻攝自網路）▲桃園第一選區立委選舉，年輕選票成藍綠勝負關鍵。（圖／市府提供）

桃園市第一選區(蘆竹、龜山與桃園區大檜溪13里)，過去的選民政黨支持傾向，因有龜山區龐大眷村選票，有利於藍營候選人，然隨著眷村改建，與蘆竹區各大樓林立，吸引許多年輕人口移入，加上民進黨市長鄭文燦深耕基層，推出多項年輕市民的福利政策，使該選區的選民政黨支持傾向，4 年前出現急遽變化，致2016尋求連任的國民黨立委陳根德，以些微票數之差，落敗給空降的民進黨鄭運鵬。

▲桃園第一選區立委選舉，年輕選票成藍綠勝負關鍵。（圖／市府提供）

▲陳根德抽中1號選號強調，當選後爭取地方建設，一步到位。（圖／陳根德競選總部提供）

2020立委大選，曾任5屆立委的陳根德獲國民黨徵召，捲土重來再戰鄭運鵬，以一步一腳印的精神，勤走基層並強調「做事的人．一直都在」，暗喻鄭運鵬當選立委後，未落實服務，影響地方發展。

選戰期間，陳根德一度面臨藍營市議員詹江村揚言參選，現詹江村以大局為重，表態支持陳根德；不過，鄭運鵬曾任民進黨網路部、組織部和文宣部主任，從政資歷相當多元，「空戰」是其強項，深受年輕人歡迎，再度迎戰陳根德，兩人各有其旗鼓相當基本盤，藍綠選情相當緊繃！

另外，無黨籍的楊淂鉉、台灣民眾黨推派的陳泓維、和一邊一國行動黨的沈育和加入戰局。陳泓維雖然沒有從政經驗，但其父親是前龜山鄉代表，叔叔是資深國民黨員，家族長輩各有藍綠背景，選擇投入第三勢力的民眾黨，力求從藍綠版圖殺出重圍。

隨著大選日逼近，藍、綠兩黨總統候選人「韓張配」和「蔡賴配」的母雞效應，能否帶動支持者站出來票投地方小雞，衝高投票率，以及民眾黨等第三勢力候選人能否得到多少淺藍或淺綠選民支持，勢將成為藍綠對決的勝負關鍵。

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