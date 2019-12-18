高雄第二選區藍綠對決！邱志偉VS.黃韻涵二度交手　誰都不敢大意　



▲高雄第二選區黃韻涵VS邱志偉。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄第二選區除了有尋求連任的民進黨立委邱志偉，還有捲土重來的國民黨黃韻涵，以及台灣維新李柏融。雖有3人競爭，但選情大多聚焦在藍綠對決，邱志偉搬政績拚連任，而對手黃韻涵挾國民黨及郭家軍力量，擁有現任優勢的邱志偉也不敢掉以輕心，這次是否綠地變回藍天，備受矚目。

▲民進黨立委賴瑞隆力拼連任 。（圖／記者翁進忠攝）

高雄市第二選區橫跨茄萣區、湖內區、路竹區、永安區、岡山區、彌陀區、梓官區、橋頭區。民進黨為尋求三連霸的邱志偉，對上政二代黃韻涵，以及台灣維新李柏融，三腳督局面，選情較其他選區來講較為單純。現任立委邱志偉隸屬民進黨內最大新潮流系，曾當過高雄縣政府新聞室主任、縣市合併後獲陳菊提拔到民政局擔任局長，直到2012年直搗藍營選區，打敗藍營林益世，藍天變綠地。

而2016年邱志偉尋求連任，碰上黃韻涵，邱志偉得票數11萬819票，得票率63.24%，黃韻涵得票數6萬1186票，得票率34.91%，連任成功，這次不斷端出自己在立院政績牌，加上深耕地方，就盼能挾現任優勢，以及韓流退燒狀況，力拼三連任。

▲黃韻涵挾帶韓家軍及郭家軍力量。（圖／記者洪靖宜攝）

而對手黃韻涵初試啼聲以5萬多票差距落敗，經歷4年捲土重來，實力已經不同以往，黃曾擔任國民黨全國青工會副總會長，加上母親就是高雄市議會副議長陸淑美，陸淑美是王金平的子弟兵，屬高雄白派，地方實力不容小覷。

再加上陸淑美是高雄市議員第一位喊「挺郭不挺韓」，因此黃韻涵除了是代表國民黨，另一個身分也是代表「郭家軍」也因此受到支持者謾罵，他還憤而提告網友，但也因此躍上不少新聞版面，這次是否能挾帶國民黨、郭家軍及媽媽陸淑美在地方的力量，打敗現任立委邱志偉，能否再次將選區變回藍天，備受關注。

「時間對我們來說完全沒用！」