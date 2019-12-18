韓國瑜竟稱陳其邁競選政見跳票　王定宇：難道想要辭市長了？

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

兼任高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜17日批評行政院副院長陳其邁，認為他選前承諾選後都不認帳，痛批政見跳票。此番言論一出，讓不少網友驚呼，「現在到底誰才是高雄市長」，民進黨立委王定宇更酸，「難道是想辭市長了嗎？」、「人不要臉，天下無敵」。

韓國瑜痛批民進黨大撒幣，並點名陳其邁副院長，很多地方選前的承諾，選完後完全不認帳，高雄人已經看清楚，最明顯的就是林園捷運，選舉前「蔡英文跟陳其邁怎麼說的？要幫林園人蓋一條捷運，選完之後完全不管林園人。」他認為，這種空頭支票太多了，「我覺得民進黨還是要回到正軌，好好為人民打拼」，不要選舉到了就撒錢。

對於韓國瑜言論，網友超傻眼。臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」貼出韓國瑜受訪影片，貼文超酸寫道，「可是國瑜，陳其邁已經落選了，你才是高雄市長耶...」。

對此，王定宇也在自己臉書上指出，當選的韓國瑜，擁有市長的職權、預算，結果自己政見、承諾都跳票，市政荒廢不負責任，現在竟然敢檢討落選的陳其邁，還怪落選的沒有兌現選舉承諾。

王定宇說，「難道韓國瑜是想要辭市長了嗎？市長換陳其邁喔，這樣就有點道理，否則這真的是人不要臉，天下無敵。」

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者翁進忠攝）

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