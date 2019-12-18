從Youtube學的！媽癲癇發作昏迷　7歲女童鎮定CPR+叫救護車...救回母命

Girl, 7, saved her mother’s life by performing CPR she learned from YouTube after she suffered a seizure https://t.co/OIRgSN3ga7 pic.twitter.com/gWYkzNqyBX — theusposts (@theusposts1) 2019年12月16日

▲7歲的潔西卡從網路上學CPR影片，順利救回媽媽的性命。



實習記者周依儒／綜合報導

英國普雷斯頓（Preston）32歲的貝琪（Becky Green），日前在家癲癇發作失去意識，但沒想到她7歲的女兒潔西卡（Jessica Kinder），竟然不慌不忙的撥打求救電話，並靠著平常在Youtube上看的CPR影片替媽媽急救，順利救回貝琪一命。

據《太陽報》報導，貝琪在家中看電視時，突然癲癇發作昏倒，事發突然，不過年僅7歲的潔西卡竟然有條有理的先拿水往媽媽臉上潑保持清醒，接著再撥打英國的緊急電話999。而在等待救護車到的這段時間，潔西卡也不斷幫貝琪做CPR。

貝琪也因為女兒的機警順利救回性命，不過她事後才得知潔西卡的這些行為都是從Youtube上學來的。貝琪表示知道女兒很喜歡看網路上的影片，但不知道原來看的都是這些醫護的相關影片。

貝琪表示，「潔西卡是我的小英雄，我替她感到非常驕傲。」同時她也非常慶幸潔西卡這麼快採取行動，不然自己也不知道會發生什麼事。另外貝琪也說，潔西卡未來想當醫生或是護士能夠幫助他人。

然而潔西卡在貝琪癲癇發作後生了幾天病，不過醫生表示突然受到驚嚇所產生的反應。目前潔西卡也已經回去學校上課，並且接受了學校表揚她非常英勇的獎項。