媽媽癲癇發作突然倒地　7歲女童CPR冷靜救人竟是「看Youtube學的」

▲女子昏倒後，被7歲女兒用CPR救回一命。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名32歲母親日前因為癲癇症發作，突然昏倒在家地上，幸好她的7歲女兒曾在Youtube上學習心肺復甦術(CPR)，情急之下立即冷靜施予急救，並撥打999急救電話求救，最後成功救回她的性命，讓她事後感動表示，「女兒是我的英雄」。

這起事件發生在11月某天早上，7歲女童金德(Jessica Kinder)當天因為身體不舒服在家休息，在沙發上看電視時，發現母親貝基 (Becky Green)突然倒在地上，年幼的她立即為施以CPR急救，並潑水在對方臉上希望能夠喚醒，結果成功撐到急救人員趕到現場。

貝基表示，「我當時幫女兒放了一部聖誕電影，希望能讓她感覺舒服些，我最後記得的事情是，我幫她倒了一杯茶後，我就暈倒了，醒來時發現有許多醫護人員在家裡，女兒則看起來十分激動。」

貝基好不容易回過神來，詢問金德為何會懂CPR，意外得知對方竟然是看YouTube學的，「我知道她平時喜歡上網看影片，但沒想到竟然看過心肺復甦術有關的，當時因為她以為我會死所以奮力一搏，如果她完全不知道該怎麼辦的話，誰知道後果會變成怎樣。」

金德在經歷這起驚險事件後又病了幾天，醫生認為是因為事件受到刺激所造成，現在已康復回去上學，還獲得學校頒予英勇獎的表揚，未來有計畫成為醫生或護士來幫助他人。貝基表示，「我為她感到驕傲，我不敢相信她竟然這麼英勇，當時的情況一定讓她壓力很大，對於一個7歲的孩子來說，她能做到真是讓人難以置信，她是我的英雄。」

Girl, 7, saved her mother’s life by performing CPR she learned from YouTube after she suffered a seizure https://t.co/OIRgSN3ga7 pic.twitter.com/gWYkzNqyBX — theusposts (@theusposts1) December 16, 2019

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