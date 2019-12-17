強化台南消防救災戰力　積極汰換消防裝備及普及CPR訓練

▲台南市消防局將持續更新汰換消防裝備，確保出勤消防人員的安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲17日高度肯定消防人員一年來努力搶救市民生命安全的成效，並強調應確保出勤消防人員的安全，在人力裝備等各方面要給予支持，並指示加強人員教育訓練，遇無人受困且評估會危及救災人員之火場，善用法律賦予的退避權。

黃偉哲市長也指示各局處要加強普及CPR訓練，包括警察人員都要100％學會，在校園也應增進學生學習CPR的人數。



為提升第一線人員救災能量，在黃偉哲市長支持下，消防局自2020年至2022年將分3年各編列1500萬元，採購900套消防衣供外勤消防人員替換。同時建立消防衣除汙清洗機制，每個分隊均配置消防衣專用洗衣機，此外，更率全國之先，研發設計「消防衣除汙清洗SOP機制」，減少煙粒、粉塵等有毒物質附著，增進消防衣使用效能，並確保人員安全。





為體恤基層人員辛勞，激勵同仁士氣，黃偉哲指示發給消防同仁危險加給。另外，自2019年1月開始，外勤同仁每人每月超勤加班費請領金額最高為新台幣1萬7000元，發放金額達行政院核定最高數額，且與其他五都直轄市一致。



確保公共場所消防安全，降低火災發生率，消防局2019年2月於7個救災救護大隊成立消防安全專責檢查小組。另外針對本市列管之1萬4696家場所進行消防安全檢查；同時積極推廣裝設住警器，其中火警自動警報設備與住宅用火災警報器設置率達71.29％，獨居長者設置率99.63％，身心障礙者設置率82.62％。因裝設住警器而成功保命者共有20件。透過消防局積極辦理各項火災預防工作，今年1至11月各類型火災案件發生數，較去2018年同期減少1057起，有顯著下降，包括森林田野火災件數下降達33.1％。



在救災搶救工作方面，則持續推動台南市救災指揮模式、整合型救災安全訓練、辦理山林暨公墓火警搶救案件示範演練、持續精進特種搜救隊救援能力、加強執行防溺宣導、建置新化消防訓練中心提供專業訓練等。另外，2019年5月更成立無人機救災中心，與長榮大學簽署合作備忘錄（MOU），結合義消資源，目前共有9部無人機，截至11月底，共支援勤務500次。



為提升到院前緊急救護服務，預計2020年1月1日正式上線的緊急救護E化系統，運用行動通訊與平板等資訊技術，結合派遣系統及E化表單，讓救護車－119指揮中心－醫院三方快速回報傷病患資料，提升臺南市民救護醫療品質。



2019年4月開幕的消防史料館為全台唯一，截至11月底已吸引逾4萬9108人次到館參觀。除了保存消防史料文物，並結合孔廟文化園區各古蹟據點，亦將古蹟活化再利用，續寫消防歷史，延續古蹟生命。



未來，消防局將續推動裝設住宅用火災警報器、運用科技智慧加強火場安全管理、優化無線電及站臺設備等工作，並循序補足第2套PBI消防衣，結合DRD(拖拉系統)、救援腰帶與防火確保繩等裝置，打造全國最高規格等級、多功能消防衣。